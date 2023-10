Brindisi, citofona ai vicini e accoltella 17enne: fermato uomo con problemi psichici

Ha suonato al citofono dei vicini, poi, senza alcuna apparente ragione, ha accoltellato la ragazza di 17 anni che era andata ad aprirgli: è successo a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, e ora l'adolescente si trova ricoverata presso l'ospedale Perrino, dove si trova anche l'aggressore.

Cosa è accaduto

L'episodio, secondo quanto ricostruito sino ad ora, si è verificato nella tarda serata di sabato, intorno alla mezzanotte. L'aggressore, un uomo di 52 anni conosciuto dalla famiglia, si è recato presso l'abitazione dei vicini e ha suonato al citofono, restando in attesa. Ad aprirgli è stata la 17enne, che conosceva l'individuo e non aveva ragioni di temere per la propria incolumità. Poco dopo aver aperto la porta, però, è accaduto l'impensabile. Impugnando un coltello, il 52enne l'ha pugnalata all'addome per poi allontanarsi.

Immediato l'allarme. In casa si trovavano anche i genitori della ragazza, che hanno subito contattato i soccorsi. A raggiungere la zona gli operatori sanitari del 118 che, dopo aver stabilizzato la giovane, l'hanno caricata in ambulanza per poi trasportarla in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. La 17enne è stata operata d'urgenza e poi ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. Le sue condizioni, fa sapere il personale medico, sono gravi, ma la minorenne non si troverebbe in pericolo di vita.

A raggiungere la zona anche i carabinieri della stazione locale, che hanno ascoltato il racconto dei presenti e poi provveduto a rintracciare l'aggressore. Il 52enne si trovava all'interno della propria abitazione e aveva ancora in mano il coltello. Il soggetto è stato immediatamente disarmato e poi arrestato con l'accusa di tentato omicidio.

I problemi psichici

Stando a quanto si apprende, il 52enne soffrirebbe di problemi psichici e forse proprio questo potrebbe essere alla base dell'immotivata aggressione ai danni della minorenne. A qunato pare già in passato l'uomo aveva manifestato dei comportamenti preoccupanti, anche se non violenti come quello della scorsa notte. Il soggetto si trova ricoverato al Perrino, nel reparto di Psichiatria.

I carabinieri sono impegnanti nelle indagini per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda.