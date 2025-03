"Bruciamola": le offese choc alle 13enne vittima di cyberbullismo

Ascolta ora 00:00 00:00

L'hanno isolata con parole taglienti come lame di coltelli: a soli 13 anni una ragazzina che frequenta la terza media in una scuola di Modena è stata presa di mira da alcuni compagni di classe, una in particolare, che ha usato verso di lei assurde espressioni in una chat di gruppo e vittima di cyberbullismo. La minorenne ha richiesto l'aiuto della famiglia che ha raccontato al Resto del Carlino il calvario che hanno dovuto passare lo scorso anno.

Le frasi choc

" Bruciamola. Ha gusti orribili. Meglio vederla soffrire dissanguata. Fai schifo, ti odio, fai pena....", sono alcune delle espressioni che ha subìto la povera 13enne alla quale è stato dato un nome di fantasia, Marta, oggetto di scherno da parte di alcune coetanee per gusti differenti rispetto a quelli del gruppo, passioni diverse e specialmente per non avere una precisa identità di genere. Tutto questo ha scatenato l'odio becero del branco che l'ha isolata e bombardata di messaggi anonimi che hanno consentito, in qualche modo, di farla franca perché non sono mai stati individuati i diretti responsabili.

L'agonia della giovane

Tutti i messaggi di odio che si sono perpetrati nel tempo hanno fatto molto male a Marta che si è chiusa sempre di più soffrendo non poco: la vicenda è stata raccontata dalla madre al quotidiano emiliano. " Mia figlia era convinta che quei messaggi indirizzati a lei, in cui veniva fatto il suo nome fossero stati scritti dalle compagne di classe e abbiamo scoperto che effettivamente la responsabile era proprio una di loro. Mia figlia ne era venuta a conoscenza poiché le amiche, a scuola, le avevano mostrato gli screenshot e glieli avevano mandati" . Le offese sono state pesanti come macigni: Marta si è sempre più isolata e non è stata accettata dagli altri " probabilmente anche per una questione di 'genere'" .

L'appello della famiglia

A quel punto i genitori di Marta si sono rivolti sia alla collaboratrice di classe ma anche alle altre famiglie che sono state tutte molto collaborative e di supporto. Inevitabile, però, l'essersi rivolti anche alla polizia postale ma " la denuncia non è andata avanti poiché la polizia postale ha preferito parlare direttamente ai ragazzi. Ora la situazione è molto migliorata" .

la pericolosità di questi gesti e il fatto che, seppur minori, ci sarebbero potute essere conseguenze. Oggi Marta guarda avanti ma le ferite che porta addosso, quelle inflitte dall’odio probabilmente non se ne andranno mai",

Per ragazzi e ragazze così giovani il metodo migliore è stato il dialogo: dopo la segnalazione, infatti, le forze dell'ordine sono intervenute nella classe della 13enne per parlare con tutti gli studenti spiegando loro "conclude la madre.