Brunini: "Sea punta sulle rotte intercontinentali e sulla qualità"

“Sea punta sempre di più sui collegamenti di lungo raggio e stiamo lavorando su diversi progetti legati alla connettività intercontinentale di qualità, su una crescita selettiva delle rotte, non sulla loro quantità. Obiettivo su cui siamo impegnati da diversi anni e oggi acceleriamo, tenendo conto che abbiamo già un’ottima rete di collegamenti a livello europeo. Andiamo avanti dopo un 2024 con oltre il 10 per cento di crescita a Malpensa e Linate”, Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Milan Airports, ha spiegato le strategie e le prospettive degli scali milanesi in occasione del convegno "Aeroporti nel mondo che cambia - Le sfide strategiche degli aeroporti nell'evoluzione geopolitica globale", che si è tenuto nell'ambito dell'Airport Day promosso da Assaeroporti e ha coinvolto in contemporanea 17 scali nazionali..

Occasione di confronto sulle prospettive del settore aeroportuale e sul ruolo strategico di Milano per la mobilità e lo sviluppo del territorio con gli interventi - moderati da Silvia Sciorini Borrelli, corrispondente del Financial Times a Milano - di Paolo Magri, presidente dell'Ispi, Andrea Giuricin, docente di Economia dei Trasporti all'Università Milano Bicocca, Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano ed Elena Vasco, segretario generale della Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi che hanno analizzato il ruolo strategico degli aeroporti nel contesto geopolitico ed economico mettendo in evidenza l'impatto del trasporto aereo sulla competitività internazionale. Occasione di confronto sulle prospettive del settore aeroportuale e sul ruolo strategico di Milano per la mobilità e lo sviluppo del territorio.

“I mercati sono in evoluzione, la crescita economia che investe l’area asiatica spinge sempre di più a viaggiare per affari e per turismo e occorre tener conto anche a fronte di fattori geologici come la guerra in Ucraina, che ha ridotto lo spazio aereo del 25%, i collegamenti di lungo raggio nel 2024 hanno registrato un crescita a doppia cifra. Il nostro settore si è dimostrato resiliente, in grado di recuperare e crescere - ha sottolineato Brunini -. Siamo più connessi e più competitivi intercettando i flussi di passeggeri e merci dai Paesi più lontani, in scenari che vedono al centro l’Europa con l’Open Sky e in particolare l’Italia che è ancora più aperta alla libertà dei cieli”. Come nel caso della Cina quando nel periodo pre Covid erano collegate con Milano solo tre destinazioni. “Sea la lavorato sugli accordi bilaterali per ampliare il portafoglio e oggi ha sono undici collegamenti con città cinesi che contribuiscono in modo importante alla crescita economica. Andiamo avanti dopo un 2024 con oltre il 10 per cento di crescita a Malpensa e Linate”.

Nonostante le incertezze legate al complesso contesto geopolitico attuale, i dati relativi alla crescita della connettività aerea negli ultimi dieci anni evidenziano un trend positivo e costante. L'Italia, grazie a una politica di liberalizzazione del settore, cresce nel periodo 2015-2024 del 47% per numero di passeggeri e del 39% per posti offerti, anche in assenza di una compagnia di bandiera. In altri paesi europei, che hanno attuato una politica più protezionistica, invece la crescita è minore: Erancia +15% e Germania -3% (dati piattaforma Cirium). Nello stesso periodo, anche, le destinazioni intercontinentali offerte dall'Italia sono cresciute di circa il 40%.

Da sottolineare che in occasione dell’Airport Day è stato presentato il “” che propone obiettivi e valori del nostro sistema aeroportuale che vale il 3,8% sul Pil italiano con 1,3 milioni di occupati. Evento a cui hanno partecipato gli scali di Milano Linate e Milano Malpensa, Alghero, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Cuneo, Firenze e Pisa, Genova, Napoli, Olbia, Palermo, Perugia, Torino e Trieste.