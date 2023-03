Bullone dentro al panino: la scoperta choc dello studente

Poteva finire in tragedia ma fortunatamente il ragazzo si è accorto in tempo che il contenuto del suo panino aveva qualcosa di strano: conteneva un bullone. Protagonista dell’incredibile vicenda un alunno di quinta elementare dell'Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano. L'episodio risale alla gita di classe del 15 marzo scorso: la società del Comune che ha in gestione le mense scolastiche, Milano Ristorazione, ha attuato da subito tutte le verifiche e i controlli del caso avviando " u n audit straordinario nello stabilimento del fornitore che produce il pane che viene consegnato e si è elevata contestazione al riguardo. Per entrambi i riscontri sono in fase di redazione le relazioni di dettaglio ", riporta una nota della società.

La denuncia dei genitori

L'episodio ha logicamente preoccupato gli studenti e soprattutto i genitori, adesso in allarme per quello che può capitare ai loro figli sul cibo delle mense scolastiche. " Non è la prima volta che come genitori facciamo queste segnalazioni, nel cibo abbiamo trovato capelli, vari insetti, la pasta di un colore blu allucinante che non si è capito cosa fosse, pezzi di plastica, ma con il bullone abbiamo toccato il fondo, è pericoloso perché il bambino poteva soffocare e poteva spaccarsi tutti i denti nella migliore delle ipotesi ", ha denunciato all'Ansa Lucie Bubnikova, madre e rappresentante della classe Quinta dell'Istituto. " Questo bambino è il compagno di banco di mia figlia - ha sottolineato - e si è molto spaventato per quello che è accaduto, anche se per fortuna non si è fatto nulla ".

La fortuna è stata dalla parte dello studente: dopo aver addentato il primo morso avrebbe appoggiato il panino sul tavolo accorgendosi che c'era qualcosa di strano, un "condimento" non previsto oltre al prosciutto e formaggio. Secondo la ricostruzione, a prima vista era sembrata un'oliva ma la rappresentante ha spiegato che non è un alimento previsto da dare ai ragazzi e, osservando meglio, ha fatto l'incredibile scoperta: era davvero un bullone metallico. " Ha subito allertato le maestre che anche loro erano incredule ", ha aggiunto la madre. Alcuni genitori sono chiaramente sul piede di guerra e hanno deciso di denunciare Milano Ristorazione mentre " i genitori del bambino sarebbero intenzionati a sporgere denuncia ai Carabinieri - ha dichiarato la rappresentante - Ultimamente la situazione è davvero peggiorata è assurdo che permettano ai bambini di mangiare così ".

"Errori da non ripetere"