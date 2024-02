Macerata, il bus va in fiamme: l'autista salva gli studenti a bordo

Tanta paura questa mattina a Macerata, dove un autobus con a bordo alcuni giovani studenti, per cause ancora da determinare in sede di indagine, ha preso improvvisamente fuoco scatenando il panico sul mezzo di trasporto: per fortuna dei passeggeri, il conducente è riuscito a mantenere il sangue freddo nonostante il grande spavento e a far evacuare il pullman, mettendo tutti in salvo.

Il grave episodio si è verificato intorno alle ore 7.15 di oggi, sabato 3 febbraio, nel momento in cui l'autista della compagnia Apm (Azienda pluriservizi Macerata) stava per svoltare da via Spalato a via Cassiano da Fabriano. L'uomo al volante si è reso immediatamente conto del fatto che una coltre di denso fumo scuro stava uscendo dalla parte posteriore del pullman, grossomodo all'altezza del vano motore. Senza farsi prendere dal panico o indugiare, il conducente ha dunque provveduto ad accostare a bordo strada, invitando tutti i passeggeri a lasciare il prima possibile l'interno dell'abitacolo per mettersi in salvo.

Tutto questo pochi istanti prima che delle fiamme, partite presumibilmente dal motore, avvolgessero completamente il retrotreno del mezzo. Nel medesimo istante, peraltro, si è verificata una collisione tra una Jaguar e un furgone posteggiato al lato della carreggiata: nello scontro, comunque, nessuno è rimasto ferito, e solo i due mezzi coinvolti hanno subito lievi danni.

Dopo la segnalazione inoltrata dal dipendente della Apm, sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco e gli uomini della polizia locale. I pompieri, giunti in via Spalato con un'autobotte e un'autoscala, sono riusciti a domare le fiamme in pochi minuti grazie all'utilizzo del liquido schiumogeno antincendio, dando subito il via ai rilievi e alle indagini per risalire alle cause del rogo che, senza la prontezza del conducente, avrebbe potuto avere delle conseguenze decisamente più gravi. A prendere fuoco è stato un mezzo pubblico del servizio urbano Apm alimentato a metano

Per fortuna nessuno di coloro che si trovavano all'interno dell'abitacolo nè lo stesso autista ha riportato delle gravi conseguenze.