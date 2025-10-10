Al Buzzi nuovo ambulartorio oculistico. Visite gratis in San Vincenzo

Apre all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi il nuovo Ambulatorio Oculistico, donato all'ASST Fatebenefratelli Sacco dalla Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia. L'iniziativa rappresenta un tassello fondamentale della partnership tra l'Ospedale e Fondazione Buzzi, nata per offrire diagnosi precoci, cure tempestive e strumenti concreti a sostegno dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. L'obiettivo è quello di garantire a un numero sempre maggiore di bambini percorsi di cura avanzati e accessibili a tutti.

La donazione rientra nell'ambito della collaborazione globale tra la OneSight EssilorLuxottica Foundation e l'Organizzazione Mondiale della Sanità per sostenere il programma SPECS 2030, il primo impegno internazionale volto ad affrontare su larga scala i problemi di salute visiva.

Si potrà così incrementare l'attività oculistica pediatrica del Buzzi, grazie ad apparecchiature e strumenti che andranno a sostituire e potenziare l'ambulatorio e a un nuovo apparecchio per la diagnosi e il controllo della miopia in età pediatrica, fondamentale perché questa condizione, sempre più diffusa, tende a progredire rapidamente durante la crescita del bambino, aumentando il rischio di complicanze visive in età adulta.

«Con questo nuovo ambulatorio oculistico dichiara Ida Salvo, Consigliere delegato della Fondazione Buzzi mi auguro che Milano possa contare su una struttura di grande rilevanza in oculistica pediatrica, capace di supportare concretamente i bambini della città e le loro famiglie con servizi di eccellenza». «Con la dotazione del nuovo ambulatorio potremo garantire diagnosi e cure ancora più accurate e tempestive, sostenendo concretamente i piccoli pazienti e le loro famiglie» ha annunciato Maria Grazia Colombo, Direttore Generale dell'ASST Fatebenefratelli Sacco.

In occasione della Giornata Mondiale della Vista, la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ha presentato la tappa milanese delle Giornate della Vista, con una clinica attiva per tutto il mese di ottobre che offrirà visite oculistiche gratuite e occhiali a persone in situazione di difficoltà. La clinica sarà attiva fino al 31 ottobre presso l'Opera Diocesana Istituto San Vincenzo (via Copernico 1).

Lo scorso anno, solo a

Milano, sono state visitate oltre 1.270 persone: 750 hanno ricevuto un occhiale da vista, 330 sono state indirizzate ad ulteriori approfondimenti clinici e centinaia di bambini hanno ricevuto occhiali da sole protettivi.