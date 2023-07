Camion senza autista piomba sui tavolini di un locale, paura in centro a Cagliari

Tanta paura in pieno centro nel pomeriggio di quest'oggi, lunedì 3 luglio, a Cagliari, dove un camioncino senza autista è piombato in mezzo ai tavolini di alcuni locali siti nella zona pedonale di Corso Vittorio Emanuele.

Si è sfiorata la tragedia, dato che il pesante mezzo a quattro ruote ha trovolto almeno 15 persone che in quel momento, vale a dire all'incirca alle ore 14:30, si trovavano sedute all'ombra a mangiare o a bere qualcosa. Alcuni avventori sono riusciti a scansarsi e a mettersi in salvo all'ultimo istante, ma non è andata altrettanto bene a più di una decina di essi. Dopo le numerose segnalazioni, sul posto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco, i carabinieri del comando provinciale di Cagliari, gli uomini della polizia municipale e delle ambulanze del 118.

Alcuni dei feriti, nove in tutto, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, ma nessuno di essi si troverebbe in pericolo di vita o in gravi condizioni di salute. Le altre sei persone rimaste coinvolte nell'incidente, invece, sono state assistite dal personale sanitario direttamente sul posto, riportando solo qualche lieve contusione.

Resta da capire cosa sia accaduto. Le ipotesi sono due, ovvero che il conducente del mezzo abbia dimenticato di inserire il freno a mano o che questo abbia ceduto o si sia sganciato a causa di un guasto (senza che, comunque, per maggiore sicurezza fosse innestata la marcia). Secondo quanto riferito da L'Unione Sarda, il camioncino a noleggio utilizzato da una ditta che stava operando in un immobile nei pressi di Corso Vittorio Emanuele era parcheggiato da qualche minuto nell'area zebrata al centro di Piazza Yenne.

D'improvviso il mezzo ha iniziato a muoversi e, agevolato da un tratto in discesa, ha accelerato fino a piombare sui tavolini di alcuni locali del Corso, particolarmente affollati a quell'ora. Solo per fortuna non si sono registrate conseguenze più gravi. Dopo lo schianto, in tanti si sono prodigati per aiutare i feriti, finiti a terra.