Campi Flegrei, la terra trema di nuovo: scossa di magnitudo 3.1

Non c'è pace per la zone dei Campi Flegrei, la vasta area di natura vulcanica presente in Campania. Dopo un periodo di relativa quiete, la terra ha cominciato a tremare nuovamente a partire dalla giornata di ieri - martedì 13 maggio - quando è stata avvertita una scossa di magnitudo 4.4, una delle più forti mai registrate. Il sisma, avvenuto intorno alle 12.07, aveva epicentro nel porto di Pozzuoli.

Anche oggi, purtroppo, la terra trema. Stando alle ultime notizie battute dalle agenzie di stampa, intorno alle 14.23 una nuova scossa di terremoto, stavolta di magnitudo 3.1, è stata avvertita nella zona dei Campi Flegrei. A quanto pare il sisma ha una profondità di 2 km, e gli esperti hanno individuato l'epicentro a ridosso del cratere degli Astroni, tra i comuni di Napoli e Pozzuoli. Sono stati gli uomini dalla sala operativa dell'Osservatorio Vesuviano a registrare i primi dati. A quanto pare la scossa si è sentita in tutta l'area dei flegrei, oltre alla zona occidentale di Napoli.

Tantissime le segnalazioni inviate dai cittadini, chiaramente in ansia per la situazione.

Nella giornata di ieri c'è stato un vero e proprio sciame sismico di elevata intensità, tanto che molte persone hanno deciso di dormire nei centri di emergenza o di farsi ospitare da parenti e/o conoscenti. In alcune zone si è addirittura deciso di chiudere le scuole a scopo precauzionale.