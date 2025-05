Campi Flegrei, forte terremoto di magnitudo 4.4: evacuate scuole e università

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo un periodo di relativa quiete tornano a tremare i Campi Flegrei. Un terremoto di magnitudo 4.4, secondo i dati diffusi dall'Osservatorio Vesuviano (sede di Napoli dell'Ingv), è stato registrato alle 12.07 nell'area dei Campi Flegrei e avvertita dalla popolazione nell’area e in tutta la città di Napoli. La scossa si è verificata a una profondità di circa 3 km: l’epicentro è stato localizzato nel porto di Pozzuoli. Pochi secondi prima della scossa di magnitudo 4.4 se ne è verificata una di magnitudo 2.1.

Una terza scossa di terremoto, di magnitudo 3.5, si è verificata nella zona dei Campi Flegrei alle 12.22. L'epicentro del sisma è stato localizzato sempre a ridosso del porto di Pozzuoli. La scossa si è verificata a una profondità di circa 3 km: anche in questo caso è stata avvertita dalla popolazione nei comuni flegrei e nella zona occidentale di Napoli.

Fino ad ora non sono stati segnalati danni. Per motivi precauzionali la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea è temporaneamente interrotta per permettere le dovute verifiche statiche dopo le scosse. Evacuata la sede dell'Università Federico II di Napoli situata a Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Una volta scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati all'esterno della sede.

Anche sull'isola di Procida è stata avvertita nitidamente la forte scossa di terremoto delle 12.07. Per precauzione sono stati evacuati i 500 alunni della scuola comprensiva Capraro. Attività didattica sospesa anche in diverse scuole di Napoli e dei comuni flegrei. In via Napoli, al confine tra il capoluogo campano e Pozzuoli, nella scuola dell'infanzia ed elementare Madonna Assunta centinaia di bambini sono stati portati sui giardini antistanti il complesso. Qui ora si stanno recando ora i genitori per prelevarli. Tutto si sta svolgendo regolarmente, senza criticità.

Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a bordo di una nave che aveva appena lasciato l'approdo flegreo per dirigersi ad Ischia.

Sono in corso verifiche di stabilità da parte dei vigili del fuoco nella zona di Pozzuoli. Anche qui al momento non sono segnalati danni.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito degli eventi sismici registrati poco fa ,ha subito convocato a Palazzo di governo il Centro coordinamento soccorsi per fare il punto della situazione. Dalla Prefettura, è stato sottolineato, c'è un costante monitoraggio di quanto avvenuto nelle aree dell'epicentro ed in quelle delle immediate vicinanze.

Il sindaco del Comune di Quarto, Antonio Sabino, ha invitato " la popolazione alla calma e a seguire solo i canali di comunicazione ufficiale dell'Ingv, della Protezione civile nazionale e del Comune di Quarto". Il primo cittadino ha convocato il Centro operativo comunale e avviato i controlli del caso. "Il Centro operativo comunale resta convocato in modo permanente e stiamo monitorando la situazione, anche in stretto contatto con la Prefettura e con l’Osservatorio Vesuviano" , ha inoltre fatto sapere Sabino.

"Come da prassi controlliamo le scuole dell'area con sopralluoghi". È quanto ha garantito Eduardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture e alla Protezione civile del Comune di Napoli. "La stima dell'epicentro – ha affermato Cosenza - è nella zona del porto di Pozzuoli. A Napoli si è sentito benissimo, ma gli effetti sulle costruzioni sono largamente inferiori a quelli avuti negli scorsi mesi, in particolare nella rilevante scossa del 13 marzo. Ricordo che gli effetti sono proporzionali alle accelerazioni. In particolare le accelerazioni al suolo più grandi ovviamente sono registrate nella zona di Bagnoli lato mare. In assoluto l'accelerazione PGA massima, nel Comune di Napoli, è nel Plesso Illeano dell'Istituto Michelangelo Augusto, 0.068 g, contro 0.135 g di precedenti scosse. Cioè la metà dell'altra volta. Nell'Istituto Nautico di Bagnoli, sul mare, registrati 0,021 g".

Lo scorso 13 marzo, ha evidenziato l’assessore, le accelerazioni "sono arrivate fino a 0.172 g, cioè oltre 8 volte di più.

Se si va verso Fuorigrotta, il massimo è nell'istituto Vittorio Emanuele II, con 0.0076 g, praticamente pochissimo rispetto a 0.176 g della scossa del 13 marzo. Accelerazioni più grandi a Pozzuoli, ovviamente, data la posizione dell'epicentro".

- In aggiornamento -