"Cantieri lumaca". I ventenni in campo

Manuel Mariani ha ventidue anni e da qualche mese ha fondato il Comitato Ortica-Rubattino per «combattere l`immobilismo del Comune». E per farlo «bisogna uscire dalla classica lamentela social e impegnarsi attivamente per migliorare il quartiere, e si sta venendo a creare una rete di socialità». Per creare socialità il Comune da anni punta invece sulle «piazze tattiche» in ogni dove. Ma «spesso creano solo bivacchi e degrado» sostiene Mariani. É una questione su cui ha già raccolto varie proteste, nel mirino il progetto di «urbanistica tattica» creata in via de Nora (nella foto). I residenti del Municipio 3 «preferirebbero una maggiore cura del verde». Sulla pagina Facebook il Comitato restituisce i risultati delle segnalazioni, con il classico sistema delle foto «prime e dopo». Ad esempio «la massiccia presenza massiccia di rifiuti in via Cima sparita dopo che abbiamo contattato Amsa e si è risolta la situazione». E ha 20 anni Filippo Pagliuca, promotore del «Comitato SanSiro». Tra le prime proteste, «la Cascina Brusada, di proprietà del Comune, abbandonata da troppi anni, e il cantiere del parcheggio di piazzale Lotto bloccato da tre anni. Si è creata una discarica a cielo aperto».