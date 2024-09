La cena fra amici, poi l'aggressione con l'accetta: coppia finisce in ospedale a Piacenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Una cena fra amici si è conclusa nel peggiore dei modi, con una coppia di fidanzati costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso dopo aver subito un'aggressione a colpi di accetta. L'episodio si è verificato nella notte di domenica 8 settembre, e sul caso stanno indagando gli inquirenti, impegnati nelle ricerche del responsabile.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato all'una di notte di domenica scorsa. I fidanzati erano ospiti a cena di una coppia di amici nel centro di Niviano (Piacenza). L'intenzione era quella di trascorrere una piacevole serata tutti insieme ma, a un certo punto, sarebbe scoppiata un'accesa lite. Non si sa bene quali siano state le ragioni del contendere: a un tratto la situazione fra le mura dell'abitazione di via Della Chiesa è degenerata, proseguendo poi anche per strada. Impugnata un'accetta, uno degli uomini si è scagliato sull'altro, colpendolo in faccia e al braccio. In quei terribili momenti, la fidanzata della vittima si è messa in mezzo, venendo a sua volta ferita, anche se alla mano.

Le urla hanno allarmato i vicini, i quali hanno contattato le forze dell'ordine. Sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione locale, affiancati dai colleghi del Norm di Bobbio. All'arrivo dei militari, tuttavia, il responsabile si era già allontanato, riuscendo a far perdere le sue tracce. Una vera e propria cena da incubo, quella raccontata dalle vittime. Assistita dagli operatori sanitari del 118 inviati dalla Pubblica Valnure da Rivergaro e da Pontedellolio, la coppia è stata accompagnata all'ospedale di Piacenza. L'uomo, ferito al volto e alle braccia, si trova ricoverato. Le sue condizioni sono considerate serie. La compagna, invece, è stata medicata alla mano, dove ha riportato una profonda lesione.

Le indagini

In queste ore gli inquirenti stanno cercando di rintracciare il presunto responsabile che rischia un'accusa

perA quanto pare, infatti, dopo che i vicini di casa hanno dato l'allarme, l'uomo è scappato insieme alla fidanzata. I militari sono comunque riusciti a identificarlo. Le ricerche sono in corso.