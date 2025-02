Il centro di Roma senz'acqua nei giorni del Sei Nazioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Rugby senz'acqua. Domani, sabato 8 febbraio, migliaia di tifosi del Galles che invaderanno Roma per assistere alla partita contro l'Italia del torneo Sei Nazioni all'Olimpico rischiano di trovare una brutta sorpresa. Un intero quartiere della Capitale, quello di Prati, sarà senza servizio idrico.

L'Acea (Azienda Comunale Energia e Ambiente) ha infatti comunicato che a partire dalle 22 del venerdì 7 febbraio fino alle 19 di sabato 8 febbraio sarà interrotto il flusso dell’acqua in diverse aree del Primo municipio. Tra queste: viale Angelico, viale delle Milizie, piazza Mazzini (per fortuna i dipendenti Rai hanno traslocato proprio in questi giorni, via Andrea Doria e via Flaminia, da Piazzale delle Belle Arti a Piazzale Flaminio.

Un'ampia area del centro di Roma, nutrita di ristoranti, locali e anche pub in "stile british" che generalmente fanno affari in questi giorni. "Il Comune ci ha assicurato che cercherà di ridurre al minimo i disagi e speriamo che l'acqua manchi nelle ore notturne di chiusura del locale, ma siamo molto preoccupati", ci dice un ristoratore. Per limitare i disagi ai cittadini Acea ha offerto un servizio di rifornimento tramite autobotti che stazioneranno nelle principali vie del quartiere, ma l'interruzione del servizio generà notevoli problemi anche ai vari bed and breakfast di Prati, in parte già affollati per via del Giubileo. Pensare ai turisti che, oltre a vedersi rifiutare i servizi dei bar, entreranno nelle case vacanze e negli albergi prenotati da mesi e scopriranno di non poter andare in bagno né dove alloggiano né nei bar dei dintorni. Certamente non un bel biglietto da visita per un evento, la partita Italia-Galles del Sei Nazioni, che probabilmente vedrà anche la presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in tribuna. Nell'area del terzo tempo, poi, è previsto anche l'intrattenimento musicale del cantante Carl Brave.



Il meloniano Federico Rocca, vice presidente del consiglio municipale e presidente della commissione Trasparenza, intercettato da ilGiornale.

it, attacca: "La sospensione idrica che riguarderà il quartiere Prati nella giornata di domani appare quantomeno inopportuna nella programmazione, poiché potrebbe causare dei disagi anche ai tanti esercizi commerciali della zona che potrebbero vedere l'afflusso di tanti tifosi in occasione della partita Italia-Galles del 6 Nazioni". E aggiunge: "Sarebbe opportuno programmare certi interventi tenendo conto anche dei grandi eventi che si svolgono a Roma".