Curva Sud svuotata, che è successo durante la partita della Roma?

Più di qualcuno si è chiesto cosa sia accaduto ieri sera durante Roma-Salernitana, conclusasi 2-2, quando una parte della Curva Sud della Roma ha prima tolto le pezze (gli striscioni solitamente in tessuto con i nomi dei gruppi organizzati) e poi deciso di abbandonare il proprio settore.

La motivazione è molto semplice: le forze dell'ordine non hanno fatto entrare uno striscione in ricordo di Roberto Rulli, storico fondatore dei Fedayn Roma. " 19/05/23 A Roberto, abbiamo vissuto nel tuo mito onorandoti ogni minuto, seppur non ci è riuscito… tu vegliaci e vedrai che un giorno, nel tuo nome, avremo ancora combattuto! ", questo il testo che non è stato autorizzato. È bene precisare che Rulli viene ricordato ogni anno da chi fa parte del gruppo da lui fondato. E questa commemorazione va avanti dal 1990, anno in cui l'uomo è venuto a mancare. Eppure, non è bastato neanche il fatto che da diversi anni, ogni domenica fino a quando i tifosi della Stella rossa lo hanno rubato in piazza Mancini, ha campeggiato sempre in Sud il mega striscione "Brigata Roberto Rulli". La prefettura è stata chiara: il testo è violento e per questo motivo lo striscione non entra. La parola "combattere" preannuncia un'azione contro qualcuno.

La reazione è stata unanime in tutto lo stadio. Prima la Sud e successivamente Distinti e Tevere hanno spogliato lo stadio Olimpico di pezze e colori e nessuno ha più cantato per tutti i novanta minuti. In sostegno dei giallorossi i tifosi in trasferta della Salernitana il quale ha cantato "Libertà per gli ultras". Il tifo organizzato successivamente è pian piano uscito lasciando vuoti muretti e seggiolini. Si è ritrovato di fronte alla cosiddetta "Palla" dove ha intonato cori e acceso fumogeni per ricordare a modo loro il loro fondatore nonché figura storica del tifo organizzato.

Chi era Roberto Rulli