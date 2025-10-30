Choc al carcere di Rebibbia, detenuta fa sesso col marito in sala colloqui

Un episodio incredibile quello avvenuto fra le mura del carcere di Rebibbia, istituto penitenziario di Roma. Una detenuta ristretta nella sezione femminile della casa circondariale è stata sorpresa mentre faceva sesso col marito, andato a trovarla. I due si stavano intrattenendo in un luogo in bella vista: pare infatti che l'atto sia stato compiuto nella sala colloqui.

L'episodio, stando a quanto riferito da LaPresse, si è verificato lo scorso 19 settembre 2024. La detenuta, una 37enne, era stata condotta nella sala colloqui per incontrare il marito e il figlio, venuti a farle visita. Tutto nella norma, fin quando le telecamere del sistema di videosorveglianza hanno ripreso la coppia intenta a fare sesso. Questo, fra l'altro, davanti agli occhi del figlio minorenne. Secondo la ricostruzione, l'uomo si era calato i pantaloncini e la 37enne, sedendoglisi in grembo, aveva fatto lo stesso. I due secondini di guardia sono intervenuti subito, dividendo la coppia.

La vicenda ha ovviamente portato a delle conseguenze.

La polizia penitenziaria hala detenuta per atti osceni in luogo pubblico, a cui si è unita l'aggravante della presenza di un minore.

In questi giorni la 37enne è stata chiamata dai giudici del tribunale di piazzale Clodio, dove si sta svolgendo il processo a suo carico.