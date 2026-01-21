Choc a Milano, reagisce a una rapina e viene accoltellato: grave un 24enne

Ancora sangue per le strade di Milano. Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato mentre cercava di opporre resistenza a una rapina. Il giovane adesso si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni, mentre le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciare il responsabile.

Si torna purtroppo a parlare di allarme sicurezza. Una situazione insostenibile quella in cui versa il capoluogo meneghino, dove aggressioni e reati sono ormai all'ordine del giorno. Ad oggi, non si è ancora riusciti a trovare una soluzione, malgrado i tanti appelli di politici e cittadini.

Stando alle notizie diffuse questa mattina, l'ultima violenza si è verificata nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio. La vittima, un 24enne peruviano, si trovava in viale Abruzzi quando si è imbattuto nel suo assalitore. Il giovane ha riferito di essere stato avvicinato da uno sconosciuto che ha poi cercato di rapinarlo. A quel punto ha opposto strenua resistenza, e nella colluttazione che è seguita è stato accoltellato. Il fendente lo ha raggiunto al polpaccio, ferendolo in modo serio.

L'allarme è scattato dopo l'una. Sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo Radiomobile insieme a un'ambulanza e a un'automedica di Areu. Dal momento che il 24enne sanguinava abbondantemente, il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda di Milano.

Attualmente il giovane si trova in

I carabinieri hanno ascoltato attentamente il racconto del 24enne e si sono subito messi alla ricerca dell'aggressore, riuscito a far perdere le proprie tracce. Le indagini dei militari sono in corso.