Modena, sacerdote accoltellato alla gola: è in condizioni critiche. Caccia al colpevole

Orrore a Modena, dove un sacerdote di 45 anni è stato brutalmente aggredito mentre stava camminando per le vie del centro storico. Il prelato è stato attaccato alle spalle da un uomo che lo ha accoltellato alla gola. Un episodio di una violenza inaudita che ha lasciato sotto choc i residenti, ma non solo. L'allarme è stato dato subito e adesso il prelato si trova in ospedale: le sue condizioni sono critiche.

Stando a quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato intorno alla mattinata di stamani, martedì 30 dicembre, intorno ale ore 10.30. Il sacerdote don Rodrigo Gaviria, vice parroco della parrocchia San Giovanni Evangelista, si trovava all'incrocio tra via Ganaceto e via Castelmaraldo quando è stato attaccato. L'uomo stava svolgendo delle importanti commissioni per preparsi a una missione da svolgere all'estero. Mentre camminava in strada tra i passanti è stato assalito alle spalle. Il responsabile lo ha accoltellato prima alla schiena, poi alla gola.

L'aggressore è subito scappato, facendo perdere le sue tracce, mentre i presenti si sono affrettati a chiamare i soccorsi. Sul posto sono accorse a sirene spiegate un'ambulanza e un'automedica. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al 45enne, per poi trasportarlo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Baggiovara. Il sacerdote ha perso molto sangue, ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. "Quando sono arrivato era ancora a terra. È stato trafitto alla giugulare, non si sa ancora da chi", ha raccontato un testimone a Il Resto del Carlino.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e transennato la zona, anche grazie all'aiuto degli agenti della polizia locale. Secondo indiscrezioni, le forze dell'ordine starebbero cercando un ragazzo giovane.

La

comunità colombiana di Modena è sotto choc, così come la gente che frequenta la parrocchia e conosce il religioso. Non si conosce ancora il. Don Rodrigo Gaviria si trova ricoverato in gravi condizioni.