Choc a Napoli, studentessa investita e uccisa da un camion della spazzatura

Napoli sotto choc dopo il terribile incidente che ha portato alla morte una studentessa tedesca di 27 anni. La giovane, che si trovava in Italia per un progetto Erasmus, è stata investita da un camion dei rifiuti mentre percorreva in bici una zona centrale della città. In corso le indagini per ricostruire le esatte dinamiche della vicenda.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito sino ad ora, il gravissimo incidente si è verificato nelle prime ore di oggi, lunedì 22 aprile, intorno alle 2.15, in piazza Cavour. La 27enne era a bordo della sua bici quando è stata presa in pieno da un mezzo di Asìa, società interamente controllata e coordinata dal Comune di Napoli incaricata della gestione dei rifiuti. La bicicletta utilizzata dalla giovane era una di quelle rosse, messe a disposizione per il noleggio. Lo scontro sarebbe avvenuto all'altezza di via Foria.

Immediati i soccorsi. A raggiungere la zona gli operatori sanitari del 118 che hanno immediatamente compreso la gravità della situazione. La 27enne è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca, dove i medici hanno disposto il trasferimento presso l'ospedale del Mare. Qui, purtroppo, nonostante le cure dei medici, la giovane è deceduta intorno alle 10.00 di stamani a causa delle ferite riportate. Il suo corpo, trasferito all'istituto di medicina legale, è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Informata, naturalmente, l'ambasciata tedesca, che dovrà dare comunicazione ai familiari della giovane.

Le indagini

A perdere la vita è stata la 27enne L.H., classe 1997. La ragazza stava studiando in Italia grazie all'Erasmus. I medici l'hanno dichiarata morta alle 10.35 di stamani. " Siamo profondamente addolorati per il tragico incidente che ha coinvolto un mezzo Asia e nel quale ha perso la vita una giovane ciclista straniera. Siamo vicini ai familiari della vittima, ai quali assicuriamo il nostro pieno sostegno in un momento di così grande sconforto. Ci auguriamo che vengano chiarite al più presto le dinamiche dell'incidente ed accertate le responsabilità per l'accaduto ", è quanto si legge nel comunicato trasmesso dal Comune di Napoli, e riportato da Leggo.it. Anche il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso il suo cordoglio.

A occuparsi delle indagini sono gli agenti dell'unità Operativa Chiaia della polizia locale.

Stando alle prime verifiche, la 27enne potrebbe aver effettuato un brusco cambio di rotta, finendo con lo scontrarsi con il, che non ha potuto evitarla.