Choc a Parma, al posto di blocco investe gli agenti di polizia. Interviene un autista

Pomeriggio di follia quest'oggi a Parma, dove un automobilista è arrivato a investire due agenti per evitare un posto di blocco. Il soggetto è stato poi fermato dagli stessi poliziotti, e adesso si trova in caserma.

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel corso della serata di oggi, sabato 8 febbraio. Due vigili avevano appena fermato un uomo a bordo di una Bmw nera in via D'Azeglio, nel centro di Parma, quando è accaduto l'imprevedibile. Gli agenti volevano soltanto effettuare un controllo della viabilità, ma l'uomo intendeva andarsene e a un certo punto ha dato in escandescenze. In un primo momento è sceso dall'auto per protestare contro le divise. Poi, perduta la pazienza, è tornato sulla Bmw ed ha messo in moto, travolgendo i due agenti. Entrambi, com'è possibile vedere dal video registrato da un passante, sono stati trascinati per alcuni metri.

Ad accorrere in aiuto dei due uomini in divisa è stato l'autista di un autobus che, arrivando in senso contrario, ha impedito la fuga del trasgressore. Tornati in piedi, i poliziotti hanno estratto le pistole e intimato all'automobilista di fermarsi. A quel punto il soggetto è uscito dall'automobile, ed è stato bloccato e ammanettato.

Gli agenti sono poi stati supportati da alcuni colleghi arrivati per aiutarli.

Bloccato a terra, l'uomo è stato neutralizzato. A quanto pare si tratta di un 38enne, che è stato poi accompagnato in caserma.