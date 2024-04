Choc a Rimini, sequestra un uomo per 10 ore: arrestata una 24enne

Un autentico incubo quello vissuto da un 60enne di Rimini, picchiato, sequestrato in casa e infine rapinato da una giovane donna di 24 anni. Dopo mesi di indagini la responsabile è stata finalmente arrestata dagli agenti della polizia di Stato, e ora si trova dietro le sbarre, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Il racconto choc

Secondo quanto riferito dalla vittima, il terribile episodio risale alla notte del 31 gennaio. Servendosi di una scusa, la 24enne era riuscita a convincere l'uomo ad aprirle la porta di casa e a farla entrare. Poi, una volta all'interno dell'abitazione, era subito passata all'attacco, assestando al 60enne una testata in pieno volto. Non solo. La giovane aveva continuato a infierire con calci e pugni, fino a causare alla vittima delle fratture.

Un calvario proseguito per diverse ore, dato che la 24enne aveva impedito all'uomo di andarsene, sequestrandolo di fatto in casa. Per ben 10 ore la vittima era rimasta alla mercé della sua aguzzina, che aveva deciso di porre fine a quella tortura solo dopo aver intascato del denaro. Il 60enne, infatti, era stato scortato fino a uno sportello bancomat nelle vicinanze e quindi costretto a prelevare 600 euro, consegnate alla ragazza.

Un'esperienza decisamente traumatica per il 60enne, che all'inizio si era dimostrato restio a denunciare. In un primo momento, infatti, forse per vergogna o pudore, aveva dichiarato di essere stato preso di mira da un gruppo di uomini. Soltando dopo si era deciso a raccontare agli agenti della squadra mobile di Rimini la verità, parlando di quanto accaduto con la 24enne.

Accompagnato in ospedale l'uomo, trovato sanguinante e in stato di choc, aveva ricevuto assistenza medica per poi essere dimesso con 25 giorni di prognosi per le fratture riportate.

Le indagini e l'arresto

La denuncia dell'uomo ha fatto subito scattare le indagini, che hanno infine portato all'identificazione della responsabile, una 24enne italiana. Una giovane già nota alle forze dell'ordine locali per i suoi precedenti.

Una volta rintracciata, la donna è stata arrestata dalla polizia di Rimini per rapina aggravata, violazione di domicilio e violenza privata.

Si trova ora dietro le sbarre del carcere di Forlì, a disposizione dell'autorità giudiziaria.