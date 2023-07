Choc a Torino, trovato esemplare di tartaruga alligatore

Trovato un pericoloso esemplare di tartaruga alligatore nei pressi di un parco per bambini nel torinese, per la precisione nel Comune di Pianezza. Secondo quanto riferiscono le autorità competenti, la testuggine è stata rinvenuta sul greto del torrente Rio Fellone, non molto distante da un'area in cui sono soliti giocare i più piccoli, cosa che ha destato maggiore allarme.

Subito dopo il ritrovamento sono stati contattati i carabinieri forestali del nucleo Cites del Comando carabinieri di Torino, che hanno recuperato e messo in sicurezza l'animale, per poi consegnarlo ai veterinari del Canc (Centro animali non convezionali) di Grugliasco, organo che fa parte della Struttura didattica speciale Veterinaria dell'università di Torino.

La Macrochelys Temminckit

Più comunemente conosciuta come "tartaruga alligatore", la Macrochelys Temminckit appartiene alla famiglia Chelydridae, ed è originaria del Nord America. Un esemplare puà raggiungere fino ai 100 kg di peso e il metro e mezzo di lunghezza.

A preoccupare è la loro aggressività, che le rende molto diverse dalle testuggini più comuni. Il morso di una tartaruga alligatore è fra i più impressionanti per la sua potenza. Gli esperti parlano di una pressione pari a 1000 psi, ossia 71 kg/cm2. Per portare degli esempi, il morso di una Macrochelys Temminckit è più potente di quello di un leone o del temuto squalo bianco.

Proprio per la sua pericolosità, in Italia è vietata la sua detenzione, così come la vendita. Si tratta, fra l'altro, di un animale protetto, dato che viene considerato in via di estinzione. Pare infatti che molti esemplari siano stati uccisi a scopo alimentare.

La tartaruga trovata nel torinese

Il ritrovamento di una tartaruga alligatore nel torinese ha naturalmente suscitato molta preoccupazione, specialmente per il fatto che si trovasse in prossimità di una zona frequentata da bambini, che avrebbe potuto vederla e avvicinarsi per toccarla, esponendosi a un rischio. Fortunatamente la testuggine è stata recuperata, e poi visitata dai veterinari del Canc, che l'hanno trovata in buone condizioni di salute. L'esemplare in questione pesa 15,7 kg ed è lunga, compresa la testa, 60 cm (40 cm solo di carapace). Sarà molto probabilmente trasferita in un bioparco attrezzato per accoglierla, ma al momento si trova nell'oasi del Canc.

Cosa fare in caso di ritrovamenti

Nel caso in cui ci si imbatta in un esemplare esotico e potenzialmente pericoloso come la tartaruga alligatore, il consiglio è sempre quello di rivolgersi alle autorità competenti, telefonando al numero 1515. In questo modo si tutelerà sia l'animale che la comunità.