Choc a Trapani: 11enne prova ad accoltellare l'insegnante. L'aggressione in diretta su Telegram

Una notizia a dir poco agghiacciante quella che arriva da una scuola media di Trapani, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il professore, mentre intanto riprendeva tutto col cellulare. Un episodio terribile, che dà misura della gravità della situazione.

Stando a quanto riferito fino ad ora, il fatto si è verificato in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Il minorenne è entrato in classe con il volto nascosto da un casco, così da non essere riconosciuto, e portava con sé due piccoli coltelli. Dopo aver avviato una diretta video su un gruppo Telegram, ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia. Il tutto davanti ai compagni di classe.

A quanto pare l'insegnante è stato colpito, ma di striscio, quindi non ha riportato gravi ferite.

Sul posto si sono poi presentate le forze dell'ordine, che erano state tempestivamente allertate. Accorsi anche gli operatori sanitari del 118, che hanno assistito il docente, medicandolo.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo e della compagnia di Alcamo, intenzionati a ricostruire le dinamiche della vicenda e risalire alle ragioni del gesto del giovanissimo studente.

A coordinare l'attività investigativa è la procura per i minorenni di Palermo.

L'episodio ha lasciato sconcertati i cittadini di San Vito Lo Capo, e porta ancora una volta a riflettere sulle condizioni critiche in cui versano le scuole e sull'importanza dell'educazione da dare ai ragazzi.