Colosseo, biglietti introvabili comprati dai bot. Maxi multa dal 20 milioni dall'Antitrust

Una stangata da quasi 20 milioni di euro è piombata sulla Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e su sei operatori turistici internazionali — Tiqets International, GetYourGuide Deutschland, Walks, Italy With Family, City Wonders e Musement — per violazioni delle norme sulla concorrenza nella vendita dei biglietti di ingresso al Parco Archeologico del Colosseo. A deciderlo è stata l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), al termine di un’istruttoria avviata nel luglio 2023 in seguito a numerose segnalazioni da parte di consumatori e associazioni.

Al centro dell’indagine, la "sostanziale impossibilità" per i visitatori di acquistare online biglietti a prezzo base sul sito ufficiale, a causa di pratiche scorrette messe in atto da CoopCulture e dagli altri soggetti coinvolti. La cooperativa, che ha gestito dal 1997 al 2024 la vendita ufficiale dei biglietti per l'accesso al Colosseo, è stata multata per 7 milioni di euro per aver contribuito "in piena consapevolezza" a questo fenomeno. Secondo l'Antitrust, CoopCulture non ha adottato adeguati strumenti di contrasto all’accaparramento automatizzato dei biglietti (tramite bot), e ha riservato ampie quote di accesso alle proprie visite guidate a pagamento, ottenendo profitti significativi e limitando di fatto l’accesso al canale standard.

Un comportamento che ha creato terreno fertile per le piattaforme di rivendita, che proponevano pacchetti con servizi aggiuntivi — come salta-fila, guida turistica o pick up — a costi molto più elevati. Da qui le sanzioni: 5,6 milioni per GetYourGuide Deutschland, 4,3 milioni per Tiqets International, 1,5 milioni per Musement, 1,4 milioni per City Wonders, mentre importi minori sono stati inflitti a Walks (30mila euro) e Italy With Family (48mila euro).

L’Antitrust ha definito le condotte di CoopCulture "pratica commerciale scorretta", mentre per gli altri operatori ha rilevato violazioni multiple del Codice del Consumo, aggravate dalla sistematica indisponibilità dei biglietti base, esauriti in tempi rapidissimi proprio per effetto degli automatismi messi in atto da questi operatori.

Soddisfazione è stata espressa dall’Unione Nazionale Consumatori. “Ottima notizia! Era inaccettabile che qualcuno speculasse sulla vendita dei biglietti del Colosseo, il nostro monumento più iconico,” ha dichiarato il presidente Massimiliano Dona. Ma ha anche lanciato un appello al Governo: “Occorre rafforzare le norme per prevenire questi fenomeni, estendendo le tutele contro il secondary ticketing anche ai siti culturali.”

Duro anche il commento di Alessandro Onorato, assessore al Turismo di Roma Capitale: “È una vergogna che i visitatori, ma anche gli stessi romani, fossero costretti a ricomprare biglietti a prezzi gonfiati da società, spesso estere.

Non accettiamo che qualcuno rovini l’immagine della nostra città e la dignità dei suoi monumenti.”

La vicenda, ora, rilancia il dibattito su come garantire un accesso equo e trasparente al patrimonio culturale italiano, partendo proprio da quello che dovrebbe essere il suo simbolo più accessibile: il Colosseo.