Via a un progetto nelle scuole per arginare l’ansia e il bullismo

Imparare a gestire l’ansia prima di un’interrogazione, superare la paura dei brutti voti per non lasciarsi bloccare dalla procrastinazione, affrontare la pressione delle aspettative e gestire i rapporti con i propri coetanei, sono le sfide quotidiane degli adolescenti. Per offrire ai ragazzi e alle scuole uno strumento concreto di ascolto e consapevolezza fondato su basi cliniche, ecco il progetto «Smontarsi la testa. Scopri cosa si nasconde dietro i tuoi pensieri», promosso dal centro Serenis che spazia dalla psicoterapia alla nutrizione, dalla medicina generale alla psichiatria e al coaching. La proposta organizzata dalla società Neways che si occupa di campagne educative con Serenis coinvolge a Milano 218 classi per studenti dagli 11 ai 18 anni. Il percorso si inserisce nella programmazione didattica ed è guidato dai docenti nelle ore scolastiche. Si usa una metafora legata al mondo dei motori: la mente umana è associata a un’officina. Il Manuale di istruzioni gratuito fornito alla classe accompagna gli studenti attraverso cinque tappe fondamentali: l’analisi del motore per comprendere le emozioni più forti, come l’ansia prima di una verifica o la rabbia che esplode all’improvviso; lo studio del navigatore per analizzare le scorciatoie mentali che a volte possono portare fuori strada; la lettura del cruscotto per decifrare l’autostima, l’immagine di sé e le aspettative esterne; il paraurti per tutelarsi dal bullismo, sia per chi lo subisce sia per chi assiste e gli specchietti per imparare a gestire le dinamiche di rifiuto ed esclusione.