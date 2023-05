La comicità di Leonardo Manera al Diaz 7

Risate e comicità protagoniste giovedì 4 maggio al Diaz 7, a due passi da Piazza Duomo a Milano, con una serata da non perdere all’insegna del divertimento e dell’allegria. La settima serata di Food & Fun, il ciclo di 12 eventi in programma fino alla metà di luglio - con cena e spettacolo - sarà infatti dedicata alla comicità, un filone che Diaz 7 persegue da sempre e che sarà ancora più coinvolgente grazie all’accordo siglato con lo storico Caffè Teatro di Samarate.

A coinvolgere e divertire il pubblico sarà il comico, cabarettista, attore e conduttore radiofonico Leonardo Manera. Un personaggio versatile, con un percorso di successo alle spalle, da Zelig, Zelig Circus e Zelig Off, noto soprattutto per la maestria con cui interpreta personaggi sempre diversi e diventati celebri al pubblico italiano.

Tra questi, ricordiamo il Ventriloquo Vasco a cui hanno causato “una lesione alla retina”, il mimo Mimmo, il depresso monocorde che invia “Un saluto festoso a tutti”. Ma anche l’alienato che ripete ossessivamente “Adriana … Adriana", e Bernardo Ferruccio, lo chef emozionale, un cuoco che “usa le emozioni come ingredienti“.

Tutti gli appuntamenti Food & Fun

Il palinsesto di Food & Fun 2023 al Diaz 7 fino all’estate prevede la partecipazione di alcuni artisti del Blue Note, eventi dedicati all’arte digitale, alle degustazioni fino a esperienze del metaverso. Un ricco ventaglio di occasioni per distrarsi dalla routine quotidiana e un’esperienza da vivere in prima fila.

Diaz 7 è un luogo che sorprende anche per la bellezza degli spazi interni, dove l’ospite si sente al centro di ogni attenzione, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati che consente di vivere un’esperienza hi-tech immersiva.

Tutti gli eventi serali - a partire dalle ore 21 - saranno accompagnati, per chi lo desidera, da una cena con inizio alle ore 20 - per vivere una dimensione di totale benessere avvolti dal perfetto connubio di divertimento e un’offerta gastronomica di altissimo livello.

Queste le modalità di prenotazione obbligatoria per cena con spettacolo (28 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: iIscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome e nome dello spettacolo, data, numero dei partecipanti ed eventuali numeri di prenotazioni per la cena (inizio tassativo ore 20); chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.

Un comico eclettico e coinvolgente

Leonardo Manera, pseudonimo di Leonardo Bonetti, è un comico e cabarettista italiano. Per la televisione ha partecipato a diversi programmi comici come State boni, Seven Show, Paperissima, Quelli che il calcio, Ciro, Belli dentro, Zelig, Zelig Circus, Zelig off e Colorado. Nel 2009 è stato il conduttore del varietà televisivo Grazie al cielo sei qui, in onda su La7.

Attualmente conduce tutte le mattine su Radio 24 “Uno, nessuno 100Milan” insieme a Alessandro Milan.

Giovedì 4 maggio Caffè Teatro - Leonardo Manera

Martedì 23 maggio Metaverso

Giovedì 8 giugno Caffè Teatro - Dado

Martedì 27 giugno Blue Note Off Accordi Disaccordi - Maggie Charlton

Giovedì 6 luglio Performer Show SmallDream

Giovedì 13 luglio Dj set Get Far Fargetta