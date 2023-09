Il Comune amministrato dal Pd "sfratta" il centro Lgbti: imbarazzo a sinistra

Il Comune di Caserta, amministrato dal Partito Democratico, non ha rinnovato l'attuale convenzione per la concessione dei locali dell'ex-Caserma Sacchi. E su queste basi, per il centro anti-discriminazione Lgbt di Caserta ed Atripalda che aveva sede in quell'edificio, si tratterebbe in sostanza di uno sfratto: a meno che le parti non trovino un nuovo accordo, l'Arcigay dovrà quindi cercare un nuovo spazio per il centro. A rendere noto quanto accaduto è stato proprio il direttivo di Rain Arcigay Caserta, in una lunga nota pubblicata sulla pagina Facebook dell'associazione. Per una questione che rischia di creare una spaccatura fra il centrosinistra e la comunità Lgbt locale. E che sembra aver già creato un certo imbarazzo anche all'interno dello stesso Pd, se il consigliere comunale "dem" Matteo Donisi ha espressamente sollecitato una rapida risoluzione della controversia non risparmiando una "stoccata" al suo stesso partito.

"Il fatto che il Comune abbia determinato la chiusura del centro anti-discriminazioni di Rain Arcigay Caserta presenta vari aspetti di gravità - la sua considerazione, espressa sulla propria pagina social - un atto del genere è inaccettabile ancor più se compiuto da un'amministrazione di centrosinistra, inaccettabile sicuramente per il Pd. Non serve a nulla presidiare gli eventi di partito, se poi quando si amministra lo si fa così". Nel medesimo post, il consigliere Pd spiega che alla base del mancato rinnovo da parte del Comune ci sarebbero alcuni dubbi sulla rendicontazione da parte dell'associazione che gestisce il centro. Anche secondo la testata online CasertaNews la ragione sarebbe rappresentata in primis da "un'insufficiente trasparenza nelle modalità di spesa e un deficit informativo sui destinatari delle risorse e sull'imputazione dei costi", oltre all'emersione di altre "criticità nel percorso attivato rispetto agli obiettivi iniziali". Arcigay ha per adesso mantenuto la linea della diplomazia, auspicando una nuova intesa.