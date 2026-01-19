Confcommercio, incontro sulle novità fiscali per le imprese

Incontro sulle "Novità fiscali per le imprese e i professionisti nell'anno 2026. Legge di bilancio e altre disposizioni fiscali" questo martedì 20 gennaio in Confcommercio Milano (corso Venezia 47, sala Colucci, ore 9.30 – MM1 Palestro), riservato gli operatori del terziario, gratuito in presenza fino ad esaurimento dei posti disponibili e online con registrazione, è aperto a tutte le imprese e ai professionisti per avere informazioni e approfondimenti tecnici", decima edizione dell'iniziativa organizzata dalla Direzione Servizi Tributari di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Numerosi gli argomenti approfonditi nel corso del convegno (qui il programma): novità in materia di Irpef (aliquote, imposte sostitutive su aumenti contrattuali, premi di produttività e trattamenti accessori, buoni pasto, detrazione lavori edilizi ecc.), Ires e reddito di impresa (iperammortamento, plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, ecc.), Iva (base imponibile nelle operazioni permutative, misure di contrasto inadempimenti in materia Iva, ecc.), bilancio (correzioni errori contabili, derivazione rafforzata per le microimprese, assegnazione agevolata beni ai soci, estromissione immobile imprenditore individuale, ecc.), riscossione (compensazioni, pignoramenti presso terzi, ecc.), rottamazione-quinques e altre disposizioni fiscali.

All’incontro intervengono: Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze; Vincenzo De Luca, responsabile Settore Fiscalità di Impresa Confcommercio; Giampaolo Foresi, direttore Servizi Tributari Confcommercio Milano, Lodi, Monza e

Brianza (con, Servizio Bilancio e Contabilità e la responsabile del Servizio Tributario Federica Sottotetti). Apre i lavori, segretario generale Confcommercio.