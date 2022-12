"Ho ucciso un uomo". La confessione choc del killer sulla scheda elettorale

" Per le forze dell'ordine. Ho ucciso un uomo. È sepolto in un cantiere area nord ". È il messaggio macabro lasciato da un killer sconosciuto sulla scheda elettorale utilizzata per esprimere il voto alle elezioni politiche dello scorso 25 settembre. L'episodio è avvenuto a Villasanta, nella provincia di Monza e Brianza. La polizia, che sin da subito ha escluso l'ipotesi di un mitomane, indaga per omicidio e occultamento di cadavere. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera il cadavere non è stato ancora individuato.

Il messaggio choc

Sembra la trama di un thriller ma non lo è affatto. Sono da poco passate le undici sera del 25 settembre quando, in un seggio elettorale di Villasanta, è cominciato lo spoglio. Ad un certo punto, tra gli scrutinatori cala il gelo. Su una delle schede elettorali, c'è un messaggio indirizzato alle Forze dell'Ordine: " Ho ucciso un uomo. È sepolto in un cantiere area nord. Dategli sepoltura, vi prego ". La scritta è in stampatello. Gli addetti alle operazioni di scrutinio consegnano l'inquietante ritrovamento agli agenti del posto di polizia allestito all'esterno del seggio. In men che non si dica, sul posto arrivano i poliziotti della Squadra Mobile per una prima ricognizione: non è uno scherzo e non si tratta di un mitomane.

La caccia al killer

Sin da subito, gli inquirenti tentato di risalire all'identità del presunto assassino. L'inchiesta, avviata con l'ipotesi di reato per omicidio e occultamento di cadavere, ha un punto fermo: si tratta di un cittadino di Villasanta che la sera del 25 settembre ha votato per le elezioni politiche. C'è di più. Ripiegando la tessera elettorale, il killer ha lasciato un'impronta digitale. Gli operatori della Scientifica sono stati in grado di rilevarla e, da allora, molti cittadini brianzoli sono stati convocati per essere interrogati.

Il cadavere "nell'area nord"