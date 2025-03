Consegna una pizza e tenta di violentare una donna: arrestato un pachistano

Ascolta ora 00:00 00:00

Paura a Milano, dove una diciottenne ha subito una violenza sessuale durante la consegna di una pizza. I fatti sono avvenuti lo scorso dicembre, ma l'arresto del presunto aggressore, un pachistano di 25 anni, è avvenuto ora, ad operta degli agenti di polizia, dopo un'inchiesta coordinata dalla procura di Milano.

La sera del 4 dicembre 2024 l'addetto alle consegne che lavora per una società che effettua il servizio di corriere, arriva all'indirizzo prestabilito per consegnare una pizza. Entrato in casa l'uomo rivolge qualche domanda alla giovane e, subito dopo, entra con la forza all'interno dell'appartamento. Lei tenta di fermarlo ma lui la spinge contro un muro e tenta ripetutamente di baciarla e di palpeggiarla più volte. La 18enne fortunatamente riesce a divincolarsi e ad allontanarel’aggressore, chiudendosi subito in casa e chiamando il 112.

Arrivati sul posto gli agenti della volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura raccoglievano tutti gli elementi necessari all'identificazione del soggetto. Dopo alcuni riscontri il Commissariato Lorenteggio è stato incaricato di ricercare un uomo che, secondo gli inquirenti, avrebbe avuto interessi nella zona sud-ovest della città.

Presi contatti con la società per la quale l’uomo si sperava lavorasse ancora, i poliziotti sono riusciti a individuarlo e identificarlo una seconda volta.

A quel punto è scattata la trappola: atteso un nuovo turno di lavoro gli agenti hanno tracciato le consegne di cui era stato appena incaricato, riuscendo ad incrociarlo in zona San Siro, dove è stato bloccato. Sottoposto agli accertamenti di rito, mercoledì i l25enne è stato sottoposto alla misura cautelare e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.