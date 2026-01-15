Crolla casa dopo un'esplosione alle porte di Arezzo: tre feriti, una donna è grave

Una fortissima esplosione si è verificata alle 17.22 di oggi tra le località di Ristradelle e Il Matto, alle porte di Arezzo, con il crollo di una palazzina di due piani. Intervenuti sul posto i soccorritori e i vigili del fuoco con le unità cinofile, al lavoro con le cellule fotoelettriche. A seguito dello scoppio si è sviluppato anche un incendio, che è stato domato.

Nella palazzina vivevano due famiglie imparentate tra loro. Si segnalano tre feriti, tutti ricoverati in ospedale in prognosi riservata: una donna di 70 anni (M.C.), in gravi condizioni, la sorella di 67 anni (P.C.) e un amico di famiglia. Ricerche in corso per verificare se vi siano altre persone tra le macerie.

Non si conoscono ancora le cause dello scoppio anche se l'ipotesi che sta circolando è che possa essersi trattato dello scoppio di un serbatoio di gas propano liquido.

L'Asl Toscana sud-est ha attivato il piano per le maxi emergenze, dirottando sul posto tutte le ambulanze e attivando un elicottero Pegaso.