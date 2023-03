"Rischia di far chiudere i Centri donna". Ennesima ipocrisia di Sala

Nei giorni scorsi, il Comune di Milano ha annunciato una serie di iniziative che, da oggi, sono state organizzate per celebrare la Giornata internazionale della donna, dal centro ai quartieri più periferici, grazie alla collaborazione tra Comune, enti, musei e i nove municipi. Tuttavia, tutto questo puzza un po' di ipocrisia da parte di Palazzo Marino, come fa notare il consigliere Samuele Piscina, esponente della Lega, che sottolinea come, mentre il Comune si spende per celebrare la Giornata internazionale della donna, nei fatti toglie proprio alle donne quelle risorse di cui avrebbero realmente bisogno e che, forse, sono più importanti di un simbolo.

Ma la sinistra italiana, tanto più a Milano, sembra essere più interessata alle ideologie e alla rincorsa dell'astratto piuttosto che alla concretezza. E non è una novità. " È purtroppo un 8 marzo amaro poiché i tagli perpetrati a bilancio dal centrosinistra rischiano di portare i Centri Milano Donna alla chiusura ", dice Piscina. Infatti, prosegue il consigliere, " con il bilancio in discussione in questi giorni, si sta certificando il taglio del 40% delle risorse ai Municipi, sancendone l’inoperatività. Tra le molte iniziative finanziate con il bilancio dei singoli municipi della città, c’era anche l’affidamento della gestione dei Centri Milano Donna ". Ma le difficoltà a bilancio del Comune mettono a rischio questi importanti punti di riferimento per le donne del territorio, perché i parlamentini dei municipi, " a contratti scaduti delle attuali gestioni, si troveranno senza le risorse per riaffidare il servizio, spegnendo così la luce sui centri di ascolto e di aiuto realizzati solo pochi anni fa nella nostra città ".