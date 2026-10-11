Da Albertini a Monguzzi è già toto Ambrogini

Verrà presentata quasi sicuramente dal Consiglio comunale, per rimarcare che è una proposta sentita e bipartisan, la candidatura a una Medaglia alla Memoria dello storico ambientalista Carlo Monguzzi, scomparso lo scorso 13 aprile dopo una malattia. Non era stato inserito tra i nuovi iscritti al Famedio e c’erano state polemiche ma la presidente dell’aula Elena Buscemi aveva anticipato che sarà onorato il 7 dicembre. Bene così. É già scattato il «toto Ambrogino», giovedì è fissata la scadenza per depositare le nomination e nelle prossime settimane i capigruppo si riuniranno «in conclave» per decidere la rosa dei premiati al teatro Dal Verme la mattina di Sant’Ambrogio. Tra i nomi spunta già l’ex sindaco Gabriele Albertini, proposto dal consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico. «É un ulteriore riconoscimento al merito di un grande sindaco, il più amato dai milanesi, ha fatto tanto per la nostra città e ancora oggi le amministrazioni di centrosinistra raccolgono i frutti - sottolinea -. Pensiamo solo alle metropolitane e allo skyline all’epoca tanto criticato dai girotondini vicini alla sinistra, oggi invece il Pd utilizza senza pudore le immagini di Porta Nuova per i manifesti elettorali». Forse, ironizza, «è il più amato anche tra le fila del Pd, visto che oggi chiedono tutti discontinuità dal sindaco Sala. Chiederò ai colleghi del centrodestra di sottoscrivere la proposta». Sempre nel campo di Fi, il consigliere e assessore regionale Gianluca Comazzi candida il comitato delle Famiglie Sospese nato per dare voce a migliaia di cittadini coinvolti nella paralisi urbanistica che ha bloccato cantieri e progetti abitativi. «Attraverso iniziative pubbliche è stato un esempio di partecipazione civica che richiama le istituzioni alla responsabilità di tutelare i cittadini e garantire certezze a chi ha investito nel proprio futuro» spiega. Propone anche il portiere dell’Inter e della Nazionale Walter Zenga e pure lo stadio di San Siro in occasione del centenario. Un omaggio «a uno dei simboli più riconoscibili di Milano nel mondo e teatro di imprese sportive indimenticabili, concerti e grandi eventi internazionali» si legge nella motivazione. Prima che lasci il posto al nuovo stadio. La leghista Silvia Sardone chiede ai colleghi di rendere omaggio e un ringraziamento collettivo al Centro Ustioni dell’ospedale Niguarda (diretto dal dottor Franz Wilhelm Baruffaldi) che tra i vari interventi ha coordinato le cure per i giovani feriti nell’esplosione di capodanno a Crans Montana in Svizzera. Tra i nomi spunta Gianluca Gazzoli, autore del podcast di successo Basement, proposto da Daniele Nahum (Azione). E Francesco Rocca (FdI) punta sulla «paladina» anti graffiti Fabiola Minoletti, promotrice dei «Cleaning Day», e per un Attestato sull’associazione Ankyra che ascolta e supporta le persone vittime di violenza domestica e stalking.