"Dammi i soldi". Il risveglio choc col ladro davanti al letto

Tanta paura per un'anziana signora di 82 anni, sorpresa nel sonno da un ladro riuscito a entrare all'interno della sua abitazione e intenzionato ad andarsene con gioielli e denaro. La donna, ancora sotto choc, non ha riportato ferite di alcun genere, ma ci vorrà del tempo perché possa riprendersi dopo una simile vicenda.

L'assalto in piena notte

L'episodio, secondo quanto riportato dalle autorità locali, si è verificato alle 3:30 di oggi, domenica 29 gennaio. La pensionata stava dormendo nel proprio letto quando alcuni rumori l'hanno destata. Neppure il tempo di aprire gli occhi che l'82enne è stata investita dalla luce di una torcia, puntata contro di lei, mentre un perfetto estraneo la osservava.

Il malvivente non ha perso tempo, intimando alla signora di consegnargli tutti i suoi averi. In preda al terrore, l'anziana non ha potuto fare altro che assecondare le richieste dell'assalitore, consegnandogli 2.500 euro in contanti conservati proprio nel cassetto di un mobile presente in camera da letto.

Ottenuto ciò che voleva, il ladro ha abbandonato in fretta l'abitazione, lasciando la signora traumatizzata. Quest'ultima, recuperate le forze, ha successivamente raggiunto il telefono per contattare le forze dell'ordine locali e chiedere aiuto. A raggiunge l'abitazione, sita nella frazione Belcreda di Gambolò (Pavia), i carabinieri della Compagnia di Vigevano, che hanno immediatamente avviato le indagini.

Le ricerche

Constatata l'effrazione – il criminale è passato forzando la porta d'ingresso -, i militari hanno dato inizio alle ricerche. Stando al racconto della vittima, l'uomo avrebbe agito da solo, ma non si può escludere a priori la presenza di complici, magari rimasti all'esterno.

Purtroppo il malvivente è riuscito a far perdere le sue tracce, scappando con il bottino, e la casa presa di mira non dispone neppure di telecamere di videosorveglianza. Gli inquirenti intendono comunque vederci chiaro, e risalire all'identità del criminale.

Soccorsa dagli uomini dell'Arma, l'anziana signora è stata trovata in forte stato di choc, ma non ha fortunatamente subito aggressione e non ha riportato ferite.