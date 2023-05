Danneggiata l'auto della segretaria della Lega. "Dove sono le telecamere promesse dal Pd?"

Qualcuno ha tentato di rubarle la macchina, forzando la portiera e danneggiando il mezzo al punto da renderne impossibile l'accensione. Questa la disavventura occorsa nelle scorse ore ad Antonella Andreoli, segretaria della Lega ad Ancona, la quale non ha poi risparmiato una "stoccata" all'amministrazione dem del capoluogo delle Marche. Il motivo? Gli abitanti di quel quartiere avevano già segnalato da tempo episodi di furti e di vandalismo a chi amministra, ma le telecamere "promesse" già da qualche anno non sarebbero a quanto sembra ancora state installate. Stando a quanto fatto sapere dall'esponente marchigiana del Carroccio sul proprio account Facebook, l'episodio in questione risale a qualche giorno fa. La diretta interessata si è accorta del tentato furto ieri quando è andata a riprendere la vettura, ma il fatto potrebbe risalire a lunedì scorso.

La macchina non si apriva, il sospetto è che sia il telecomando a non funzionare, ma svanisce subito davanti agli evidenti segnali di effrazione presenti sulla portiera e sulla serratura dello sportello, lato guidatore. Non solo: i ladri sono riusciti anche ad introdursi all'interno dell'abitacolo e a smontare il motorino di avviamento e il quadro dei comandi, lasciando la centralina sul sedile del passeggero. Gli autori del gesto avrebbero quindi tentato di mettere in moto l'autovettura per portarla via, ma ad un certo punto (forse a causa dell'attivazione del sistema d'allarme o il timore di essere scoperti da qualcuno che stava passando da lì) hanno desistito. Senza portare a compimento il piano, ma lasciando comunque svariate centinaia di euro di danni: l'auto è infatti inutilizzabile, al momento. Andreoli ha annunciato di essersi recata dai carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti.