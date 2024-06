L'annuncio di Bertolaso: dentiere gratis in Lombardia. A chi spettano e come averle

Ascolta ora 00:00 00:00

Era stato uno dei progetti di Silvio Berlusconi: garantire delle dentiere gratis ai soggetti fragili e in difficoltà economica per mantenere intatta la loro dignità e far percepire la vicinanza dello Stato. Adesso ci riprova Guido Bertolaso, assessore al Welfare per la Regione Lombardia.

Ospite di Salute Direzione Nord, evento di Fondazione Stelline organizzato da Inrete – Relazioni istituzionali e Comunicazione, l'ex capo della Protezione civile ha annunciato il programma che presenterà in Guinta regionale: dentiere gratis in Lombardia, a patto che si rispettino degli specifici requisiti.

La delibera della giunta

Nel corso dell'evento svoltosi a Palazzo Lombardia, Guido Bertolaso ha naturalmente ricordato lo storico leader di Forza Italia, scomparso un anno fa. "Aveva il pallino di far sorridere gli anziani" , ha dichiarato l'assessore, come riportato dalle agenzie di stampa. L'obiettivo è quello di garantire dentiere gratis a chi ne ha bisogno ma non può permettersele. "Sono un servitore dello Stato, ho sempre lavorato per il mio Paese e sono orgoglioso di averlo fatto. Sono andato in pensione 12 anni fa e sono ancora qua... Io sono un medico, prima di tutto conta il rispetto del giuramento che ho fatto. Io ho il compito di tutelare la salute dei miei cittadini" , ha affermato.

Dentiere gratis: chi potrà averle

"Noi oggi portiamo in Giunta una delibera che garantisce dentiere gratis per chi ha avuto un tumore e a tutti coloro che hanno fatto interventi che gli hanno distrutto il cavo orale ", ha spiegato l'assessore. Insomma, un passo in avanti e una mano tesa nei confronti di chi si trova ad affrontare un momento davvero difficile della propria vita.

Un punto su cui Silvio Berlusconi aveva insistito tanto, e a più riprese. Basti pensare che durante la campagna elettorale del 2022, l'ex presidente del Consiglio nuovamente tornato sul tema, promettendo, oltre alle pensioni minime, un dentista gratuito per gli anziani in difficoltà economica.

Come ottenere l'aiuto

Stando a quanto riferito, la delibera che sarà presentata in Giunta da Bertolaso prevede un periodo di prova sperimentale durante il quale i dispositivi saranno erogati alle due categorie di pazienti indicati: i malati oncologici e coloro che, a causa di ripetuti interventi, hanno riportato danni al cavo orale. Le spese saranno a carico del Servizio Sanitario Regionale. Si andrà avanti volta per volta, e la Regione valuterà poi se proseguire e come.

Sarà il medico specialista ad accertare che sussistano i requisiti per ottenere i dispositivi implantari e protesici, e a produrre la documentazione

sanitaria necessaria. La sperimentazione comincerà il primo di luglio e durerà sei mesi. Stando a quanto riferito dal portale online Malpensa24.it, i fondi stanziati ammonterebbero acirca.