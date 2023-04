Design, fotografia e moda negli aeroporti di Milano per il Salone del Mobile

Se gli aeroporti di Milano sono la porta del modo della metropoli, in questi giorni lo sono ancora di più perché il Salone del Mobile 2023 con oltre 2000 espositori internazionali e gli 800 eventi della Design Week portano il mondo a Milano e i numerosi passeggeri che transiteranno negli scali gestiti da Sea in di questa settimana effervescente e vivace che anima tutta la città e Fiera Milano hanno la possibilità di imbattersi nell’arte e nel design sin dal loro arrivo nei Terminal.

All’aeroporto di Milano Linate da giovedì 20 aprile sarà in corso la mostra “Triennale Milano 1923 – 2023”, a cura di Marco Sammicheli, allestita in occasione dei cento anni di Triennale. Così nello spazio dedicato all’istituzione culturale milanese, i passeggeri in attesa di imbarcarsi potranno ammirare iconici oggetti di design quali arredi, complementi, elettronica di consumo, giocattoli a firma di Franco Albini, Bruno Munari, Achille e Pier Giacomo Castiglioni, Enzo Mari, Marco Zanuso, Richard Sapper, Gino Valle, Studio 65, Ettore Sottsass Jr., Perry A King, Gaetano Pesce, Philippe Starck, Eero Aarnio.

Il pezzo forte della mostra è un arredo di grande formato, la poltrona Joe, di Jonathan De Pas, Donato D’Urbino e Paolo Lomazzi, posizionata nella hall centrale di Linate che porta ai gate. Qui i passeggeri italiani e stranieri esploreranno nuovi mondi di cui il design milanese è da sempre ambasciatore all’estero.

Malpensa, mostra “Áhkát-TerraMadre” di Valentina Tamborra

Al PhotoSquare di Milano Malpensa, invece, si inaugurala mostra "Áhkát-TerraMadre" di Valentina Tamborra curata da Claudio Argentiero, dedicata alle popolazioni artiche della Norvegia. Un'anteprima nazionale, terzo capitolo di una splendida trilogia con cui la fotografa ha voluto illustrare le popolazioni che vivono l'Artico.

Ambientato nella contea del Finnmark, in Norvegia, il progetto racconta una cultura antica e moderna che ha nel legame con la natura e nel forte dialogo con essa la sua forza più grande. Áhkát: secondo l'antica religione Sami sono "Le madri", divinità della natura che, ai confini estremi del mondo, tutto domina. Lo Spazio Espositivo PhotoSquare si trova nell’atrio della Stazione ferroviaria presso l’ingresso dello Sheraton.

Malpensa mostra di Francesco Maccapani Missoni

Il secondo appuntamento a Malpensa è con Francesco Maccapani Missoni che ha portato le sue opere in mostra al Terminal 1, nell’area Extra Schengen subito dopo il controllo passaporti. E se il nome Missoni ci fa pensare subito ai colorati tessuti dalle iconiche fantasie geometriche, Francesco non smentisce la tradizione di famiglia portando avanti la passione per il colore, attraverso spettacolari opere che cattureranno l’attenzione di tutti i passeggeri.