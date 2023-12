"Devi fare la fine di Giulia!", furia di un genitore contro una 17enne che arbitra la partita

Proprio nella giornata in cui si sono celebrati i funerali di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo (Venezia) uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, è stato riportato lo sfogo di un papà, preoccupato per la propria figlia. Quest'ultima, una ragazzina di soli 17 anni, è stata aggredita verbalmente di un adulto che le avrebbe augurato di avere lo stesso destino della povera Giulia.

Cosa è successo

Secondo quanto denunciato dal papà dell'adolescente, il fatto si è verificato durante una partita di basket del campionato Under 17 tenutasi nella provincia di Padova. La 17enne stava arbitrando il match e proprio per questo sarebbe stata presa di mira dal genitore di uno dei giocatori, che l'ha accusata di favorire la squadra avversaria. Lo spirito agonistico ha presto lasciato spazio alla crudeltà e alla totale assenza di empatia, quando il genitore ha augurato alla ragazzina di fare la fine di Giulia.

Immediato l'intervento del padre della 17enne, fortunatamente spalleggiato anche da molti altri familiari presenti alla partita. La Federazione sportiva, d'altro canto, si è subito schierata dalla parte della giovane arbitro, offrendole piena tutela e promettendo seri provvedimenti dopo l'increscioso episodio.

Nessuna pietà

" Devi fare la fine di quella di Vigonovo! ", questa sarebbe stata la frase rivolta alla 17enne. Con "quella di Vigonovo" il genitore intendeva chiaramente Giulia Cecchettin.