Diaz 7, tutti in pista per il Gp di Monza con i simulatori di F1 Red Bull

Cresce l’attesa per la sfida di Formula Uno a Monza e riprendono, dopo la pausa estiva, gli eventi al Diaz 7, il punto di vendita icona del divertimento e dell’aggregazione a pochi passi da Piazza del Duomo a Milano, pensato per piacevoli momenti di relax, da soli o in compagnia.

E non poteva esserci occasione migliore, per ripartire a tutta velocità, se non scendere in pista e sfidare i propri amici proprio in concomitanza della 74° edizione del GP d’Italia, domenica 3 settembre, dalle ore 14. Un gran premio atteso dall’appassionato pubblico della Formula Uno e delle quattro ruote che traghetterà adrenalina tra i piloti e non solo, nel circuito da sempre considerato il tempio della velocità.

L’autodromo di Monza, infatti, è noto per essere il circuito in cui si corre con la media oraria più elevata e dove i piloti devono tenere il gas aperto per gran parte del tempo nei quattro rettilinei facendo i conti con le brusche varianti fino alla iconica parabola finale, regalando emozioni uniche che tengono gli appassionati con il fiato sospeso. E l'adrenalina sarà anche la protagonista di un pomeriggio inusuale al Diaz 7 dove il pubblico presente in sala potrà scendere in pista e competere con gli amici grazie agli incredibili simulatori Red Bull di F1.

Un’occasione perfetta per tutti coloro che sapranno godere anche del contesto di un locale di tendenza che si distingue per la sua atmosfera raffinata e aggregante e dove la tensione sarà stemperata da un aperitivo a buffet, “firmato” Red Bull.

Diaz 7 è un luogo che sorprenderà anche per la bellezza degli spazi interni, affascinato da un ledwall di oltre 50 metri quadrati per vivere in modo davvero immersivo la competizione del Gran Premio di Monza, come essere in prima fila davanti a un rombante palcoscenico.

Ecco le modalità di prenotazione per l’aperitivo a buffet (12 euro), ricordando che l’ingresso è vietato ai minori di 18 anni: è possibile iscriversi all’evento tramite il sito www.sisalwincity.it/milano-diaz indicando nome e cognome, data e numero dei partecipanti; chiamare il numero 3346305677; prenotare direttamente presso la sede di Piazza Diaz, 7.