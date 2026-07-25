Si tuffa nel lago di Como per salvare il figlio: disperso turista olandese

Ha 45 anni l’uomo che ora stanno cercando guardia costiera e vigili del fuoco, intervenuti dopo diverse segnalazioni arrivate al 112. Sul posto stanno intervenendo i pompieri di Menaggio, i vigili del fuoco soccorso acquatico di Como, i vigili di Dongo con una barca d’appoggio, i sommozzatori dei vigili arrivati con l’elicottero da Malpensa, mentre altri specialisti sommozzatori sono in arrivo da Torino.

Si è tuffato quando ha visto il figlio in acqua in difficoltà, il turista olandese che si è inabissato nel lago di Como oggi un po’ dopo mezzogiorno.

Secondo le prime informazioni, l’uomo si è tuffato dalla barca perché ha visto il figlio sedicenne in difficoltà. A quel punto, l’imbarcazione si è allontanata. I due hanno cercato di raggiungerla. Il figlio è stato aiutato da una persona che era su una tavola da stand up paddle, mentre il padre si è inabissato.