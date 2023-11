Domodossola, macchinista si lancia da un treno in corsa dopo un guasto ai freni

Tensione questa mattina lungo la linea ferroviaria del Sempione, dove si è rischiato un incidente di grandi proporzioni. Non erano ancora le 7 quando un treno merci proveniente da Briga, in Svizzera, e diretto allo scalo di Domo2, situato in Piemonte nelle pertinenze dei Comuni di Villadossola e di Beura Cardezza, giunto nelle vicinanze di Domodossola, all'altezza della stazione di Preglia, ha evidenziato un'anomalia, forse un guasto al sistema frenante. Il macchinista, dopo aver notato sul quadro comandi l'accensione di una spia, resosi conto del pericolo, si è lanciato dal locomotore abbandonando il treno in corsa. Nella caduta, avvenuta mentre il convoglio viaggiava a 60 chilometri all'ora, l'uomo è rimasto ferito. Trasportato in ospedale, al San Biagio di Domodossola, sembra non abbia riportato ferite gravi, solo un grande spavento.

La corsa solitaria del convoglio

Il treno, lanciato senza controllo, ha poi proseguito per circa quindici chilometri verso lo scalo merci, attraversando anche zone abitate, e ha terminato la sua corsa su un binario morto, contro alcuni respingenti. "Il convoglio ha attraversato il nostro Comune - ha dichiarato a Tgcom24 il sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni - senza nessuno a bordo, ho ricevuto chiamate allarmate dei cittadini" . Arrivato alla stazione di Domodossola è stato deviato dal personale ferroviario su binari secondari. Passando per la stazione di Beura, il treno è giunto senza particolari problemi allo scalo Domo2 dove è stato fatto fermare bruscamente contro i fermi di sicurezza. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose o persone durante la corsa del convoglio senza conducente.

Le indagini