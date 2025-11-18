Donna accoltellata a Roma: "Aggredita dal mio compagno"

Choc a Roma. Una donna è stata soccorsa con una ferita d'arma da taglio al torace sul Grande raccordo anulare. Il fatto è accaduto intorno alle 10 tra gli svincoli Cassia e Flaminia. La donna, una cittadina peruviana di 37 anni, avrebbe riferito alla polizia di essere stata accoltellata dal compagno, proprietario dell'auto. E' stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile.

La lite esplosa in auto, poi l’aggressione

Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, i due avrebbero litigato mentre erano in auto sul Grande Raccordo Anulare, all’altezza dello svincolo per Grottarossa. L’auto si è poi fermata sul margine della carreggiata, dove il diverbio è degenerato. L’uomo avrebbe estratto un coltello e colpito ripetutamente la donna al torace e all’addome.

Si è salvata gettandosi dall'auto

Nonostante le ferite, la vittima è riuscita ad aprire lo sportello e a gettarsi sull’asfalto, urlando e chiedendo aiuto. Alcuni automobilisti in transito si sono fermati per soccorrerla, ma non sono riusciti a bloccare l’aggressore, che si è dato alla fuga con la stessa vettura. La donna è ora ricoverata all’ospedale Sant’Andrea in prognosi riservata , ma non sarebbe in pericolo di vita.



Si cerca l'uomo

Gli investigatori della Squadra Mobile stanno analizzando le immagini

delle telecamere di vigilanza lungo il Raccordo per rintracciare l’uomo, che potrebbe essersi nascosto in un’abitazione della zona. Al vaglio anche eventuali precedenti denunce da parte della vittima per violenze o stalking.