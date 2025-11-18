"Stupore dal Quirinale". Le parole di Bignami sono un caso

Dopo il consueto mattutino sfoglio dei giornali Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, strabuzza gli occhi di fronte a un articolo del quotidiano La Verità intitolato "Il piano del Quirinale per fermare la Meloni". Nel testo si legge che alcuni consiglieri del capo dello Stato "auspicherebbero iniziative contro il presidente Giorgia Meloni e il centrodestra, esprimendo altresì giudizi di inadeguatezza nei confronti dell'attuale maggioranza di governo". Vista la particolare gravità delle accuse Bignami chiede alla presidenza della Repubblica di fornire chiarimenti a riguardo e di smentire, o meno, la loro fondatezza.

"In particolare - aggiunge il capogruppo FdI - La Verità riferisce in maniera circostanziata di conversazioni in cui questa persona auspicherebbe la formazione di coalizioni alternative come una 'grande lista civica nazionale', con il dichiarato intento di impedire una vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni alle prossime elezioni politiche. Progetti che si spingerebbero addirittura - sottolinea Bignami - ad auspicare un 'provvidenziale scossone' contro l'attuale governo. Confidiamo che queste ricostruzioni - conclude Bignami - siano smentite senza indugio in ossequio al rispetto che si deve per l'importante ruolo ricoperto dovendone diversamente dedurne la fondatezza".

Lo stupore del Quirinale

A stretto giro di posta arriva la risposta della presidenza della Repubblica.

“Al Quirinale - si legge in una nota - si registra stupore per la dichiarazione del capogruppo alla Camera del partito di maggioranza relativa che sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo”.