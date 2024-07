Dramma al bioparco di Caraglio (Cuneo): bimba di 7 anni morta annegata

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nel Cuneese, dove una bimba di soli 7 anni ha perso la vita dopo essere annegata in uno dei laghi del bioparco in cui era in visita con il Centro estivo. Per la piccola Anisa Murati non c'è stato purtroppo nulla da fare: ogni intervento dei soccorritori è risultato vano.

La scomparsa e il drammatico ritrovamento

Il terribile episodio nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 17 luglio. Secondo quanto riferito da La Stampa, la piccola Anisa, di Demonte (Cuneo) si trovava in visita al bioparco "AcquaViva" di Caraglio con i suoi compagni quando, improvvisamente, è scomparsa. L'allarme è stato dato intorno alle ore 15.30, quando gli accompagnatori si sono accorti dell'assenza della bimba. I soccorsi si sono mobilitati subito. A raggiungere la zona verde sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale, che si sono coordinati con i colleghi che perlustravano l'area in elicottero. Mobilitato anche il gruppo sommozzatori. Presenti anche i carabinieri, e il sindaco.

Le ricerche sono andate avanti per tutto il bioparco, una vasta area in località Bottonasco, nella bassa Valle Grana, che è stata inaugurata solo due anni fa, nel 2022. Fondamentale, considerata la presenza dei laghi, la presenza dei sommozzatori del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) che hanno infine individuato la bimba. La piccola si trovava nelle profondità di uno dei laghi del bioparco, circa due metri sott'acqua, al di sotto di un pontile.

Malgrado i tentativi di rianimazione effettuati dagli operatori del 118, non è stato possibile fare nulla per salvarle la vita. La bambina è stata dichiarata morta.

Le indagini

Sul caso, come riferito da Repubblica, la Procura di Cuneo potrebbe presto aprire un'inchiesta per omicidio colposo.

Gli inquirenti dovranno cercare di ricostruire gli ultimi istanti di vita della bimba, così da comprendere che cosa sia effettivamente accaduto. La piccola è caduta nel lago? Oppure si tratta di altro? Non è esclusa alcuna ipotesi.