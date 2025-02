Dramma a Ferrara, scontro fra auto e bus pieno di studenti: morta la conducente

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia a Ferrara, dove un terribile incidente avvenuto fra un'autovettura e un autobus di linea carico di studenti ha portato alla morte della conducente del bus e al ferimento di alcuni ragazzi. In questo momento sono in corso i controlli delle autorità competenti, che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti.

La notizia è stata resa nota da Alan Fabbri, sindaco di Ferrara. L'incidente si è verificato intorno alle 13.30 di oggi, mercoledì 19 febbraio. L'autobus di linea, che aveva a bordo gli studenti di ritorno da scuola, stava procedendo sulla via Copparo, tra Boara e Corlo, quando si è verificato lo scontro con l'auto. Secondo una prima ricostruzione, la conducente del bus, una donna di 36 anni, avrebbe cercato di sterzare per evitare la collisione. Il pesante mezzo ha quindi sbandato, andando a finire in un fosso. A causa del violento impatto diversi studenti sono rimasti feriti, anche se lievemente, mentre l'autista ha perso la vita per via delle gravi lesioni riportate.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorsi. Sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno aiutato le persone rimaste intrappolate nell'autobus, rimasto su un fianco, gli agenti di polizia, e gli operatori sanitari del 118, accorsi con diverse ambulanze. Attivato anche l'elicottero da Bologna. Almeno sette i feriti, fra cui anche una donna incinta. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso, e poi i rilievi da parte delle forze dell'ordine.

I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Cona. Gli studenti avrebbero riportato delle ferite superficiali, e sta bene anche la futura mamma, così come il nascituro. Purtroppo non è stato possibile fare nulla per la conducente dell'autobus, deceduta nello schianto.

Tanta paura fra gli studenti, rimasti molto scossi.

Abbiamo sentito un gran botto e poi ci siamo trovati nel fossa"

"Alcuni vetri si sono rotti, ci hanno fatto uscire dalla botola posta sopra al tetto del bus".

, ha raccontato a La Nuova Ferrara una delle ragazze.