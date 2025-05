Sfugge alla mamma e finisce travolta da un'auto. Grave una bimba di 5 anni nel Bresciano

Ascolta ora 00:00 00:00

Si trova ricoverata in ospedale in gravissime condizioni la bimba di 5 anni travolta da un'auto a Cellatica, piccolo comune della provincia di Brescia.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 maggio, in via Fantasina. Sono all'incirca le 15:50 quando viene lanciato l'allarme all'Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, della Lombardia. Secondo quanto riportato da BresciaOggi, la piccola era appena uscita dall'asilo e stava per salire, insieme alla madre, a bordo dell'auto di un amico di famiglia che si era offerto di riaccompagnarle a casa.

Purtroppo, come riferito dagli inquirenti sulla base delle testimonianze e dei rilievi effettuati sul posto, la bimba sarebbe sfuggita all'attenzione degli adulti, mettendosi a correre verso la strada. Superato il guard rail attraverso un'apertura, è sbucata sulla carreggiata, venendo travolta da un'autovettura che sopraggiungeva proprio in quel momento.

L'impatto è stato talmente violento che la bambina è stata sbalzata a circa cinque metri dal luogo dell'impatto: le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Sul posto indicato dalle segnalazioni si sono precipitati un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso: una volta stabilizzata la piccola paziente, il personale sanitario ha provveduto a caricarla a bordo del velivolo, che l'ha trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Stando alle informazioni circolate finora, la bambina

avrebbe riportato gravi traumi e lesioni al cranio e al volto. I carabinieri del comando di Gardone Valtrompia sono tuttora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e indagare su eventuali responsabilità.