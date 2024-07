Dramma nel Torinese, 17enne annega sotto gli occhi dei suoi amici

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nel Torinese, dove questo pomeriggio ha perso la vita un ragazzo di soli 17 anni, annegato mentre faceva il bagno in un laghetto. Il dramma è avvenuto sotto gli occhi degli amici dell'adolescente, che non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

La ricostruzione

Il terribile episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 luglio. Il ragazzo stava facendo il bagno in un laghetto a Goja del Pis ad Almese (Torino). Il piccolo lago, che è solito formarsi sotto la cascata di un torrente, recentemente ingrossato dai temporali degli ultimi giorni, è spesso frequentato nella stagione estiva. Il giovane, che stava facendo il bagno, si è immerso e non è più tornato su, per questo motivo è stato dato l'allarme.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco del nucleo Speleo-alpino-fluviale. Per tentare di salvare la vita al ragazzo è stato mobilitato anche un elicottero di Azienda zero. Il corpo del giovane è stato recuperato dai sub. Portato a riva, il 17enne è stato soccorso dagli operatori sanitari, che hanno subito tentato le manovre di rianimazione cardio-polmonare. Purtroppo ogni tentativo è stato inutile. Il ragazzo, residente a Buttigliera Alta, è stato dichiarato morto alle ore 17.30 di oggi.

Ad occuparsi del caso i carabinieri della compagnia di Rivoli, che dovranno ricostruire le dinamiche della vicenda. Stando a una prima ipotesi, il 17enne potrebbe aver battuto la testa durante l'ultimo tuffo. Non è da escludere nemmeno la possibilità di un malore. Il dramma è avvenuto proprio davanti agli occhi sconvolti dei suoi amici.

I precedenti

Purtroppo non è il primo decesso verificatosi a Goja del Pis.

Il 29 maggio 2018, infatti, perse la vita un ragazzo di 20 anni, tale. Il giovane, un artista circense originario del Brasile, precipitò nel lago sotto la cascata mentre cercava di fare un video e non riemerse più.