Dramma a Venezia, papà getta la figlia di 5 anni dal terrazzo. Poi tenta il suicidio

Tragedia sfiorata nel Veneziano, dove un padre ha gettato la figlia piccola dal terrazzo per poi buttarsi a sua volta e tentare il suicidio. Nessuno dei due ha perso la vita, ma la bimba ha riportato un trauma cranico.

Cosa è accaduto

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l'episodio si è verificato a Cinto Caomaggiore (Venezia) nella serata di ieri, giovedì 4 gennaio, in un appartamento di via Tiepolo. L'uomo, separato dalla moglie, aveva in affido la bambina per le vacanze natalizie, e qualcosa in lui sarebbe scattato. In preda a un raptus di follia, o alla disperazione, ha preso sua figlia di 5 anni e l'ha gettata dal terrazzo del primo piano in cui abitavano. Poi è stato il suo turno a lanciarsi da quell'altezza.

Il gesto è stato notato da alcuni vicini di casa, che hanno immediatamente dato l'allarme, rivolgendosi alle forze dell'ordine. Sul posto si sono precipitati da Portogruaro e da Caorle gli operatori sanitari del 118, che hanno assistito padre e figlia. L'uomo, a quanto pare, non aveva riportato alcun genere di lesione, restando del tutto illeso. Ora si trova in ospedale per dei controlli, piantonato dai carabinieri.

La bambina, invece, era cosciente, ma a seguito della caduta aveva riportato un trauma cranico. È stato pertanto attivato l'elisoccorso, e la piccola è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è stata affidata al personale medico. La bimba è ancora ricoverata.

L'ipotesi tentato omicidio