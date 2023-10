Drammatico incidente in moto durante la diretta social: muore 17enne, grave l'amico

Il terribile schianto con un'auto avvenuto durante una diretta social ha causato la morte di un ragazzo di soli 17 anni a Conversano, comune della città metropolitana di Bari. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, il giovane Anthony Innamorato è deceduto sul posto, mentre l'amico che stava guidando la moto sulla quale i due viaggiavano si trova ora ricoverato in gravi condizioni presso l'ospedale San Giacomo di Monopoli.

I ragazzi, entrambi originari di Mola di Bari, stavano facendo ritorno a casa dopo una serata trascorsa in compagnia. Mentre percorrevano via Bari in direzione Rutigliano, la moto sulla quale stavano viaggiando si è scontrata violentemente contro una Volkswagen Golf proveniente da via Cozze. Il motociclo di proprietà dell'amico 18enne della vittima è stato scaraventato su una Bmw che arrivava dalla direzione opposta, guidata da un giovane originario di Polignano a Mare. A rendere ancora più inquietante la tragedia il fatto che proprio Anthony Innamorato abbia ripreso le immagini dell'incidente durante una diretta Instagram. Ovviamente il filmato è stato acquisito dagli inquirenti, che lo analizzeranno per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.

Dopo il terribile schianto sul posto sono giunti i soccorsi, ma per il 17enne non c'era più nulla da fare: l'amico della vittima, invece, è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale San Giacomo di Monopoli, dove si trova tuttora ricoverato con diverse fratture.

La fuga dell'automobilista

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, al volante della Volkswagen Golf, vettura risultata sprovvista di copertura assicurativa, c'era una ragazza. Dopo aver posteggiato l'auto a bordo strada, poco distante dal luogo dell'impatto, la giovane si sarebbe allontanata, facendo perdere le proprie tracce. Trascorsa un'ora, in evidente stato di choc, la ragazza è tornata in via Bari: agli inquirenti ha raccontato che al momento dell'incidente con lei in auto c'erano anche alcuni amici i quali, terrorizzati per l'accaduto, avrebbero preferito allontanarsi. La Golf è stata sottoposta a sequestro per condurre ulteriori accertamenti.