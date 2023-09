"Due botti e poi l'inferno". La testimonianza sull'incidente di Cagliari

Rimangono ancora da chiarire le cause che hanno portato alla tragedia dell'alba di domenica 10 settembre con l'incidente stradale su viale Marconi, a Cagliari, dove hanno perso la vita quattro giovanissimi tra i 19 e 24 anni e altri due coetanei trasferiti in codice rosso in ospedale. Di sicuro, quando mancavano pochi minuti alle 5 del mattino, il proprietario dell'abitazione dove si è andata a schiantare la Ford Fiesta con a bordo i ragazzi ha avvertito due botti fortissimi.

Cosa è successo

" Ho subito pensato ad un incidente, quando sono uscito ho visto cosa era successo e c’erano due ragazzi che avevano assistito al sinistro", ha affermato Simone Pes ai media locali. " La macchina ha sbattuto contro il mio muretto ", ha sottolineato. Il punto esatto dove è avvenuto l'incidente è una piccola parte del muretto accanto che si trova davanti al cancello di ingresso del proprietario della casa, sul lato del marciapiede e della corsia riservata a taxi e autobus ma che all'alba si è trasformata in una scia di sangue e morte.

Le ipotesi sull'incidente

Tra le ipotesi che si accavallano in queste ore prende piede l'errore di corsia da parte del guidatore anche se non si comprende come sia stato possibile: forse l'elevata velocità ma anche una distrazione fatale che ha fatto sbandare l'auto fino a farla sbattere contro il muretto antistante l'abitazione. Il mezzo si è poi ribaltato più volte tanto che i soccorritori si sono visti davanti agli occhi una scena incredibile composto da un ammasso di lamiere.

"Dolore straziante"