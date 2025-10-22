Elicottero si schianta in val Pusteria, intervento di soccorso complicato: un ferito grave

Allarme in val Pusteria, Alto Adige, dove i soccorritori stanno tentando di intervenire in aiuto dell'equipaggio di un elicottero che si è schiantato sulle montagne del Gruppo Fanes, in val Pusteria. Al momento sappiamo di un ferito grave.

Non sono stati resi noti i dettagli del tragico incidente, ma sul luogo è tuttora in corso una vasta operazione che sta coinvolgendo numerose squadre di vigili del fuoco, carabinieri e volontari, nonché l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites.

L'allarme è scattato intorno alle ore 18.00 di oggi, mercoledì 22 ottobre, quando una richiesta di intervento finalizzata alla ricerca di dispersi è stata inoltrata alla Centrale unica per le emergenze.

La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata, nonostante le difficoltà a operare per via delle condizioni di scarsa visibilità dovute all'incombere dell'oscurità. Tra i primi a muoversi, insieme ai carabinieri, i vigili del fuoco permanenti, tra cui gli uomini del Nucleo Saf-Speleo alpino fluviale, a cui si sono aggiunti successivamente i colleghi volontari provenienti dai comuni di Mattarello, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Volano e Rovereto, le cui squadre si sono mobilitate sia con reparti di terra che fluviali. Le squadre si sono dirette nella zona sopra il rifugio Fanes, dov'erano in corso lavori boschivi.

A coordinare le operazioni il direttore operativo del corpo permanente dei vigili del fuoco del capoluogo Leonardo Rubello, il quale ha richiesto anche l'intervento di un elicottero per effettuare delle ricognizioni dall'alto, mentre le squadre a terra si stanno occupando di setacciare le sponde dell'Adige.

Per adesso il bilancio è di un ferito grave, e si tratterebbe del pilota del velivolo. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bolzano. Stando alle ultime indiscrezioni, l'uomo non si trova in pericolo di vita. A quanto pare l'incidente si è verificato proprop mentre si stavano svolgendo i lavori boschivi, e l'elicottero era impiegato proprio per quello. A bordo del velivolo si trovava solo l'uomo.

Illesi gli uomini che stavano lavorando a terra, e che hanno dato l'allarme.

Andranno stabilite le cause dell'incidente. L'elicottero potrebbe aver toccato gli alberi con le eliche, oppure possono esserci stati dei problemi durante il sollevamento dei carichi.