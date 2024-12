Entra nel negozio della ex con l'acido e la aggredisce: uomo fermato dai clienti e arrestato

Ascolta ora 00:00 00:00

La loro storia era arrivata al capolinea, ma lui non ha mai accettato la fine della relazione. Una realtà ritenuta inammissibile. Tanto da mandarlo fuori di testa, da fargli perdere il controllo. Così l'uomo si è procurato una sostanza chimica, animato dal sogno di cancellare il sorriso della sua ex e di segnarle il volto per sempre. Si è presentato nel negozio con tanto di acido e ha aggredito la donna. Che però è riuscita a salvarsi grazie alle urla disperate e al pronto intervento dei clienti di un bar.

La tragedia è stata sfiorata a Verbania. Un 60enne di origine sarda (ex pizzaiolo) non ha digerito l'interruzione del rapporto d'amore con la sua ex, anche lei di 60 anni e parrucchiera di professione. Lei era convinta di aver messo la parola fine alla storia con l'uomo, determinata nel cambiare pagina e nel guardare avanti. Ma ha dovuto fare i conti con l'ira del suo ex, che voleva sfigurare il sorriso di una signora definita sempre radiosa e assai conosciuta e rispettata in città.

Quello di ieri sembrava un tranquillo sabato pomeriggio, una classica giornata di lavoro. Ma improvvisamente la quiete è stata squarciata da grida di terrore. Dal bar a fianco hanno subito capito che fosse accaduto qualcosa di grave; i clienti si sono precipitati nel centro di acconciature per capire cosa stesse succedendo e hanno trovato l'uomo con la boccetta dell'acido ancora in mano. Come riferito da La Stampa, poco prima la donna era stata spinta in uno sgabuzzino. Poi sono arrivate le botte.

L'uomo è stato trattenuto dai clienti e in pochi minuti, dopo aver ricevuto la segnalazione urgente, la polizia è arrivata sul posto. In tempi rapidissimi la donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Verbania, ma per fortuna le ferite riportate non sono risultate particolarmente gravi. È stata sentita dagli agenti e ha fornito la sua versione dei fatti.

L'aggressore è stato arrestato. Nei suoi confronti è stato contestato l'articolo 583 quinquies del codice penale, che persegue chi provoca lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Per cui rischia una pena da 8 a 14 anni di reclusione.

La donna è fuori pericolo: i danni fisici sono limitati, il pericolo è stato scampato grazie all'intervento immediato dei clienti del bar e della volante della polizia. Ma riprendersi dallo choc non sarà affatto facile.